Dwóch kandydatów na trenera Hurkacza! Ujawniamy. "Duże nazwisko"

Hubert Hurkacz wtorkowym nieudanym występem w Paryżu zakończył trudny sezon, ale przed nim jeszcze jedna, bardzo ważna w kontekście dalszej kariery decyzja - wybór trenera. Iga Świątek na początku października poinformowała o rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim, a po dwóch tygodniach ogłosiła zatrudnienie Belga Wima Fissette'a. Na nowego szkoleniowca Hurkacza, który zastąpi u boku 14. tenisisty świata Craiga Boyntona, czekamy już dwa miesiące. Z informacji Sport.pl wynika, że czekanie to powinno się skończyć lada chwila.

Wielkie nazwiska wśród potencjalnych trenerów Hurkacza. Proces selekcji się wydłużył

Dawno Hubert Hurkacz tak wcześnie nie kończył sezonu jak teraz, ale też ten sezon był inny niż wszystkie poprzednie w seniorskiej karierze 27-latka. Naznaczony poważną kontuzją kolana odniesioną podczas Wimbledonu i późniejszą trudną walką o powrót do gry. Pod koniec sierpnia, tuż po odpadnięciu w drugiej rundzie US Open, Polak zakończył współpracę z Boyntonem. To właśnie pod okiem doświadczonego Amerykanina odniósł wszystkie największe dotychczasowe sukcesy. Ale deklaruje, że chce jeszcze większych - z wygraniem turnieju wielkoszlemowego na czele - i uznał, że potrzebuje do tego nowego trenera.

Zaraz po rozstaniu z Boyntonem Hurkacz wraz z bliskimi mu osobami stworzył listę z nazwiskami szkoleniowców, których uznali wspólnie za dobre opcje. Niektórzy sami zgłaszali się z ofertą współpracy. W kręgu zainteresowań półfinalisty Wimbledonu 2021 mieli wtedy być m.in. byli trenerzy Novaka Djokovicia i Rogera Federera, czyli Goran Ivanisević i Ivan Ljubicić, Brad Gilbert - dawny szkoleniowiec m.in. Andre Agassiego i Andy'ego Murraya, który tuż po US Open rozstał się z Coco Gauff, Argentyńczyk Juan Martin del Potro, który niedawno zakończył karierę oraz Magnus Norman, który od wielu lat pracuje ze Stanem Wawrinką. W kuluarach pojawiały się też czasem nazwiska dwóch utytułowanych dawnych zawodników - Ivana Lendla i Borisa Beckera - oraz Mariana Vajdy, innego dawnego trenera Djokovicia.

Jeszcze pod koniec września grono trenerów, z których miał wybrać Hurkacz, zawężono i trwał kolejny zaawansowane rozmowy. Z informacji Sport.pl wynikało, że w tej grupie był m.in. Gilbert. W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" 8 października Hurkacz mówił, że zostało trzech kandydatów i zapowiadał, że decyzja zapadnie w ciągu tygodnia lub dwóch. Ale sprawa się przedłuża.

Przegrana Hurkacza przyśpiesza wybór trenera. Były szkoleniowiec Djokovicia zrezygnował

We wtorek Polak wrócił po miesięcznej przerwie do gry - odpadł w pierwszej rundzie w Paryżu. Podczas tego meczu w jego boksie wciąż nie było nowego trenera.

- Trwa końcowy etap rozmów - usłyszeliśmy tego dnia od przedstawicieli teamu Hurkacza.

Z innego, nieoficjalnego źródła słyszymy, że we wtorek rzeczywiście jeszcze nie było ostatecznej decyzji, ale sytuacja może się pod tym względem zmienić bardzo szybko. W grze są już jeszcze dwaj kandydaci.

- Trwają finalne rozmowy i myślę, że podanie ręki może nastąpić bardzo szybko. Odpadnięcie Huberta z paryskiego turnieju przyśpiesza ten proces - jest dużo czasu na rozmowy i negocjacje. Nie zdziwię się, jeśli dziś już będzie miał podjętą decyzję - zdradza nasz rozmówca.

Jak dodaje, sytuacja jest dynamiczna, bo ze wspomnianej przez Hurkacza trójki wypadł trener, który wydawał się niedawno faworytem. Chodziło o byłego trenera Djokovicia, który sam zrezygnował, tłumacząc się, że jest jednak jeszcze zbyt zmęczony mentalnie po współpracy z Serbem, by ponowie wejść do touru na pełnych obrotach. O kogo dokładnie chodziło - tego nasze źródło nie podaje, a z legendarnym tenisistą współpracowali zarówno Ivanisević, jak i Vajda oraz Becker. Ale najlepiej do podanych okoliczności pasuje pierwszy z tej trójki.

Nasz rozmówca nie chce też zdradzić nazwisk dwóch trenerów, którzy są wciąż w grze o miano nowego szkoleniowca Hurkacza, ale przyznaje, że jeden z nich to duże nazwisko, które wymieniane było przez Sport.pl na wcześniejszym etapie selekcji.

- Obaj zaś to dobrzy fachowcy - zapewnia.