Ależ Alcaraz zabawił się w trakcie meczu. To jest hit!

Carlos Alcaraz dość solidnie prezentował się w dobiegającym końca sezonie. Wygrał cztery turnieje, z czego dwa wielkoszlemowe. Mowa o Roland Garros i Wimbledonie. Dotarł też do finału igrzysk olimpijskich, ale ostatecznie zgarnął srebrny medal. Obecnie Hiszpan rywalizuje w ATP Masters 1000 w Paryżu. Postawił sobie jasny cel - uniknąć wpadki z poprzedniego sezonu, kiedy to odpadł już po pierwszym spotkaniu. Wówczas uległ 3:6, 4:6 Romanowi Safiullinowi. I faktycznie w tym roku zadanie wykonał perfekcyjnie. A nawet z nawiązką - pochwalił się bowiem nowymi umiejętnościami.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Carlos Alcaraz popisał się przed publicznością

We wtorek Alcaraz zmierzył się z Nicolasem Jarrym. Ku zaskoczeniu publiczności początek starcia był dość mocno wyrównany. Ostatecznie doszło do trzech przełamań - dwóch na korzyść Hiszpana. Dzięki temu to właśnie 21-latek zapisał tę partię na własnym koncie - 7:5.

Porażka ewidentnie podłamała Chilijczyka, który zaczął popełniać mnóstwo błędów. I tak Alcaraz wygrał przy jego serwisie aż trzykrotnie, samemu nie dając się przełamać, choć Jarry wypracował nawet trzy okazje. Żadnej z nich nie wykorzystał, dzięki czemu to Hiszpan wygrał 6:1 i w całym meczu 2:1.

Media zachwycały się jego zagraniami, ale nie tylko. W pewnym momencie popisał się umiejętnościami... znanymi z futbolu. Czekając na serwis, zaczął bowiem żonglować piłeczką do tenisa. Odbił ją pięciokrotnie od stopy, po czym złapał ją ponownie do ręki. A na tym nie zakończył i jeszcze dwukrotnie odbił ją w górę od rakiety. Filmik z tego zdarzenia szybko trafił do sieci. "Zbyt gładko mu poszło" - zachwycał się profil Tennis TV na X, który opublikował nagranie. Szybko zyskało ono setki polubień.

Ważne dni przez Alcarazem

Teraz przed Alcarazem kolejne spotkanie. Jak na razie nie wiadomo, z kim zagra w 1/8 finału. Spotkanie zaplanowano na czwartek 31 października. Hiszpan zajmuje obecnie drugie miejsce w trankingu ATP. Do lidera Jannika Sinnera traci ponad trzy tysiące punktów. Alcaraz zapewnił sobie już miejsce w wieńczącym sezon ATP Finals.