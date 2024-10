Cyrk na WTA Finals. Oto co zrobili ze Świątek i Sabalenką. Wierzyć się nie chce

Iga Świątek niebawem przystąpi do kończącego sezon turnieju WTA Finals, który zostanie rozegrany w Rijadzie. Do pierwszych meczów zostało jeszcze trochę czasu, co nie oznacza, że organizatorzy spisują się na medal. Wygląda to zgoła inaczej, o czym można się przekonać, patrząc na przygotowane materiały promocyjne z Aryną Sabalenką oraz Polką. Kolejna wpadka przydarzyła się podczas losowania grup z udziałem Świątek.

3 zrzut ekranu z https://x.com/z_kortu/status/1851336759692423583 / Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl