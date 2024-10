Kompromitujące "zagranie" WTA. Gigantyczna burza w sieci

Kibice z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie WTA Finals. To właśnie rozstrzygnięcia tego turnieju zadecydują o tym, która z zawodniczek zakończy sezon na czele rankingu. Kandydatkami są Iga Świątek i Aryna Sabalenka. We wtorek odbyło się losowanie grup. Polka teoretycznie uniknęła najsilniejszych przeciwniczek - na początek zagra z Barborą Krejcikovą, Coco Gauff i Jessiką Pegulą. Po losowaniu zapanowało wielkie oburzenie wśród fanów. Nie chodzi jednak o to, jakie utworzono grupy, ale jak przebiegała ceremonia.

WTA nie pokazała losowania. Zamiast tego dała wymowną ankietę

Kibice poznali rozstrzygnięcia losowania głównie od... dziennikarzy, którzy byli na miejscu. WTA nie transmitowała bowiem wydarzenia. To mocno zdziwiło nie tylko fanów, ale i ekspertów. Panowała też konsternacja, kiedy właściwie dojdzie do tego eventu. Trudno było znaleźć dokładną i sprawdzoną datę. WTA jedynie w odpowiedzi na jeden z komentarzy kibiców poinformowała, że losowanie odbędzie się we wtorek, ale godziny nie ujawniła.

Zamiast pokazać, co dzieje się na scenie w Rijadzie, WTA na oficjalnej stronie przygotowała dla kibiców... wielką ankietę. Dotyczyła ona kraju, w którym odbędzie się turniej wieńczący sezon. Już sam wybór Arabii Saudyjskiej na gospodarza WTA Finals wzbudził spore kontrowersje i wydaje się, że wspomniana ankieta jedynie je podsyciła.

"Jak najlepiej określiłbyś fakt, że WTA Finals po raz pierwszy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej?" - tak brzmiało pytanie, a poniżej znajdowały się cztery odpowiedzi. "Historyczny kamień milowy dla kobiecego sportu", "Ekscytująca okazja, by rozszerzyć grę", "Wyjątkowa okazja dla WTA, by zarobić więcej pieniędzy", "Przełomowy moment dla różnorodności tenisa" - to odpowiedzi, z których trzeba było wybrać jedną, by przejść na główną stronę.

Wiele osób odebrało to jako działanie nacechowane politycznie, mające na celu nieco wybielić gospodarza. W końcu w tym kraju notorycznie łamane są m.in. prawa kobiet. Nie było do wyboru żadnej opcji potępiającej zachowanie Arabii Saudyjskiej.

Fala krytyki spadła na WTA. Kibice nie mieli litości

Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych pojawiła się ogólna krytyka WTA. Oberwało się głównie za to, że nie pokazali transmisji z losowania. Innym zarzutem był m.in. fakt słabej komunikacji w sprawie tegorocznego WTA Finals.

"Uważam, że to absolutnie szalone. Odbywa się losowanie NAJWIĘKSZEGO wydarzenia WTA w sezonie, a nigdzie nawet nie ma o tym informacji", "Zamiast pokazać losowanie, treningi czy też podać jakiekolwiek informacje, WTA daje kibicom jedynie ankietę i to w celach propagandowych", "To jest tak śmieszne, że aż złe", "Tragedia", "Są coraz bardziej żenujący", "A gdzie jest opcja 'jestem zawiedziony tym, że WTA przeniosła turniej do państwa, które odmawia uznania podstawowych praw kobiet i karze członków społeczności LGBTQ śmiercią" - to tylko kilka z wielu komentarzy użytkowników X.

Turniej w Rijadzie odbędzie się w dniach 2-9 listopada.