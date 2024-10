Świątek wyszła na scenę i powiedziała wprost. Tak ją traktują w Arabii Saudyjskiej

Iga Świątek wzięła udział we wtorkowym losowaniu drabinki turnieju WTA Finals. Polka trafiła do grupy pomarańczowej, w której zmierzy się z Coco Gauff, Jessicą Pegulą i Barborą Krejcikovą. Do półfinału awansują dwie najlepsze zawodniczki w grupie, a zmierzą się tam z rywalkami z grupy fioletowej - Aryną Sabalenką, Jasmine Paolini, Jeleną Rybakiną lub Qinwen Zheng.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz wrócił na skocznię! "Trzymajcie mocno kciuki"

"Wyniki losowania są naprawdę korzystne dla naszej reprezentantki. Świątek trafiła do grupy pomarańczowej, która na papierze wygląda na mniej wymagającą i znacznie łatwiejszą" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl i zaznaczył, że Świątek nie wpadła na dwie najtrudniejsze dla siebie przeciwniczki - Rybakinę i Zheng.

Iga Świątek zabrała głos po losowaniu WTA Finals. "Bardzo bym chciała"

Świątek udział w losowaniu wzięła osobiście i pojawiła się na scenie w Rijadzie. Tam oczywiście nie uniknęła pytań o pobyt w tym kraju. Powiedziała o tym, jak czuje się w Arabii Saudyjskiej. - Od pierwszej minuty wszyscy byli bardzo gościnni i mili. Czujemy, że ktoś o nas zadbał. To bardzo podnosi na duchu i dzięki ludziom i atmosferze to miejsce, w którym dobrze być - zaczęła wiceliderka światowego rankingu.

- Jest tutaj wiele interesujących rzeczy do zrobienia i chciałbym je zrobić, ale muszę skupić się na turnieju - kontynuowała. - Bardzo chciałabym zobaczyć Al-Ulę i wszystkie piękne rzeczy, które ma Arabia Saudyjska. Byłoby świetnie, gdybym znalazła na to trochę czasu - dodała Polka.

Iga Świątek zmagania na WTA Finals rozpocznie 3 listopada o 13:30, a jej rywalką w pierwszym meczu będzie Barbora Krejcikova. Do tej pory bilans starć między Polką a Czeszką to 2:2. Ostatni raz grały ze sobą w Dubaju w 2023 roku i to Krejcikova wygrała 6:4, 6:2.