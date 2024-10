Tyle Świątek może zarobić za wygraną w WTA Finals. Rekordowa pula!

WTA Finals zbliża się wielkimi krokami. Już w dniach 2-9 listopada najlepsze tenisistki tego sezonu staną do walki o trofeum. Tytułu bronić będzie Iga Świątek. Polka przed rokiem wygrała wszystkie pięć meczów, dzięki czemu nie tylko dopisała cenne punkty do konta, ale i wyprzedziła Arynę Sabalenkę w rankingu WTA, wracając tym samym na szczyt po ośmiotygodniowej przerwie. W tym roku historia może się powtórzyć. 23-latka znów przystępuje do imprezy jako druga rakieta świata. W trakcie eventu będzie walczyć nie tylko o miano liderki rankingu, ale i o spore pieniądze.

Organizatorzy zaszaleli. Gigantyczna pula nagród. Świątek może zgarnąć fortunę

We wtorek odbyło się losowanie grup. Świątek trafiła na teoretycznie łatwiejsze rywalki. W pierwszej fazie zmagań zagra z Coco Gauff, Jessiką Pegulą czy Barborą Krejcikovą. Każde zwycięstwo może być dla niej na wagę złota... i to dosłownie.

W tym roku pula nagród jest rekordowa. Wynosi łącznie aż 15 250 000 dolarów, czyli ponad sześć milionów więcej niż przed rokiem w Cancun. I spora część tej kwoty może trafić do Polki. Jeśli powtórzy wyczyn sprzed 12 miesięcy i znów wygra wszystkie pięć spotkań, to na jej konto wpłynie ponad pięć milionów dolarów, czyli ponad 20 milionów złotych! Tyle właśnie otrzyma niepokonana mistrzyni w singlu, o czym poinformowała oficjalna strona WTA. Tak wiele dla triumfatorki nie oferował żaden inny organizator w tym sezonie! Jest więc o co walczyć.

Wiele znaków zapytania przed turniejem wieńczącym sezon

Przed Świątek jeden z najważniejszych turniejów w karierze. Kibice z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie zmagań i to z kilku powodów. Po pierwsze, zdążyli już zatęsknić za widokiem Polki w akcji. Po raz ostatni pojawiła się na korcie 5 września, kiedy to przegrała w ćwierćfinale US Open. Później wycofała się z aż trzech turniejów, w tym z Pekinu, gdzie miała bronić tytułu.

Po drugie, Świątek zdecydowała się na radykalny krok i rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim. W jego miejsce zatrudniła Wima Fissette i to właśnie pod jego okiem przygotowywała się do WTA Finals. Impreza w Rijadzie będzie więc debiutem Belga w roli szkoleniowca Polki. Po trzecie, fani nie mogą doczekać się rywalizacji o miano pierwszej rakiety świata. Nie wszystko zależy już tylko od Polki. Musi zdobyć tytuł i liczyć na potknięcia Sabalenki - wtedy wróci na czoło zestawienia.