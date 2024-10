Eksperci jednomyślnie ocenili grupę Świątek na WTA Finals

Iga Świątek we wtorek poznała rywalki, z którymi zmierzy się w fazie grupowej WTA Finals. Osiem uczestniczek zawodów w Rijadzie podzielono na dwie grupy - purpurową i pomarańczową. Polka trafiła do tej drugiej, a wraz z nią Coco Gauff, Jessica Pegula i Barbora Krejcikova. Z kolei liderka rankingu Aryna Sabalenka zmierzy się z Jasmine Paolini, Jeleną Rybakiną i Qinwen Zheng. Po losowaniu eksperci są zgodni. Świątek nie może mieć powodów do narzekania.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz wrócił na skocznię! "Trzymajcie mocno kciuki"

Eksperci wydali wyrok po losowaniu Świątek. "Oby to był dobry znak"

- Świątek, Gauff, Pegula, Krejcikova. Moim zdaniem jest ok - krótko ocenił na platformie X komentator Marek Furjan.

- Iga zacznie od meczu z Czeszką - tak jak rok temu. Oby to był dobry znak. Grupa generalnie wygląda okej. Jest szansa, żeby się "rozpędzić" przed ewentualnym półfinałem, w którym może czekać Rybakina czy Sabalenka - podsumował Daniel Topczewski.

- To bardzo wygodna grupa dla Igi na papierze. Ciekawe, jak będzie wyglądać w Rijadzie - zastanawiał się słynny portugalski dziennikarz Jose Morgado.

Świątek ma się z czego cieszyć. Dobre wieści z Rijadu. "Udało się uniknąć..."

- W mojej ocenie dobre losowanie. Iga Świątek w pierwszym meczu powinna dostać Barborę Krejcikovą. Udało się uniknąć rozpędzonej w ostatnich tygodniach Qinwen Zheng, przeciwko której turniej rozpocznie Aryna Sabalenka. Grupa z liderką rankingu zdecydowanie bardziej wyrównana. Jeśli rozpoczynać turniej, to lepiej od meczu z Barborą, która poza wyskokiem w Wimbledonie nie ma dobrego sezonu, a dopiero przedwczoraj odbyła pierwszy trening po kreczu w Chinach - podsumował komentator Eurosportu, Dawid Żbik.

Przywołał także statystyki bezpośrednich starć Igi Świątek z grupowymi rywalkami. - Iga Świątek vs. grupowe rywalki. 11-1 vs. Coco Gauff. 6-4 vs. Jessica Pegula. 2-2 vs. Barbora Krejcikova - napisał.

- Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Barbora Krejcikova - oto skład Grupy Pomarańczowej w WTA Finals 2024. Tym samym już na tym etapie dojdzie do powtórki ubiegłorocznego finału. To teraz JAZDA, wszystko w rękach i nogach Igi - napisał Seweryn Czernek z portalu WP Sportowe Fakty.