"Ostro". Muguruza wypaliła o Świątek i Sabalence

Tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia turnieju WTA Finals w Rijadzie, w którym zmierzy się osiem najlepszych zawodniczek obecnego sezonu z Igą Świątek i Aryną Sabalenką na czele. Białorusinka od niedawna jest nową liderką rankingu WTA i nie ma wątpliwości, że w stolicy Arabii Saudyjskiej Świątek będzie chciała wygrać cały turniej i przy okazji wrócić pierwszej miejsce w światowym zestawieniu.

Garbine Muguruza czeka na starcie Igi Świątek z Aryną Sabalenką

Dyrektorką turnieju w Rijadzie jest Garbine Muguruza, która w kwietniu poinformowała o zakończeniu tenisowej kariery w wieku 30 lat i po wygraniu dwóch tytułów wielkoszlemowych. Hiszpanka w rozmowie z agencją AFP wypowiedziała się nt. rywalizacji Igi Świątek z Aryną Sabalenką.

- O pierwsze miejsce na koniec roku powalczą Iga i Sabalenka... Będzie ostro, więc nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak poradzą sobie z całą tą presją - powiedziała Muguruza, zacierając ręce przed finałami WTA.

Organizacja WTA Finals w Arabii Saudyjskiej spotkała się z dużą krytyką w środowisku tenisowym m.in. za łamanie praw człowieka w tym kraju. - Jesteśmy tutaj i słyszałam same pozytywne rzeczy. Mam na myśli, że to jest dla nas nowy kraj, nowy rynek, który jest przez nas mile widziany - podkreśliła Muguruza.

Do meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką będzie mogło dojść jednak najwcześniej w półfinale WTA Finals. A na kogo może trafić Polka w fazie grupowej? W "najgorszym" wariancie możliwe jest nawet grupa z Coco Gauff, Jeleną Rybakiną i Qinwen Zheng. "Oczywiście nawet jeśli Świątek zagra np. z Paolini, Pegulą (z którą przegrała w ćwierćfinale US Open 2024) i Krejcikovą, to też łatwo nie będzie" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Turniej WTA Finals w Rijadzie zostanie rozegrany w dniach 2-9 listopada. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczów Igi Świątek w tym turnieju na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.