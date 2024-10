Tak dziś wygląda Anna Kurnikowa. Kiedyś najpiękniejsza tenisistka świata

Fanom tenisa Anny Kurnikowej nie trzeba przedstawiać. Rosjanka swoją karierę tenisową rozpoczynała tradycyjnie od singla. Była ósmą zawodniczką na świecie i doszła między innymi do półfinału Wimbledonu kiedy miała lat 16, ćwierćfinału Australian Open oraz czwartej rundy US Open i Rolanda Garrosa.

Równolegle pielęgnowała swoją dyspozycję deblową, w której prezentowała się zdecydowanie lepiej. W grze podwójnej wygrała 16 turniejów rangi WTA, w tym dwa Australian Open (1999, 2002), zaliczając jeszcze przy okazji finał Rolanda Garrosa, dwa półfinały Wimbledonu i dwa ćwierćfinały US Open (1996, 2002). Z kolei w grze mieszanej dotarła do finału Wimbledonu (1999) oraz finału US Open (2000). Dobra postawa Kurnikowej w deblu zaowocowała pierwszym miejscem w rankingu WTA w deblu.

Anna Kurnikowa szybko ułożyła swoje życie po tenisie

Kurnikowa zakończyła zawodową karierę w wieku 22 lat, w 2003 roku z powodu problemów z plecami. W 2002 roku została okrzyknięta "najseksowniejszą kobietą świata" przez magazyn FHM. Rok wcześniej wystąpiła w teledysku Enrique Iglesiasa do utworu "Escape". Rosjanka od tamtego czasu jest zresztą związana z piosenkarzem. Razem mają trójkę dzieci: bliźniaków Lucy i Nicholasa oraz córkę Mary. Para żyje bez ślubu, co bardzo sobie ceni sama Kurnikowa.

Kilkanaście lat temu Rosjanka zdradziła magazynowi "People", że nie ma zamiaru nigdy wychodzić za mąż, ponieważ wszystko podoba jej się tak, jak teraz jest. - Małżeństwo nie jest dla mnie ważne. Jestem w szczęśliwej relacji, to wszystko, co się liczy - mówiła 43-latka.

Tak dzisiaj wygląda Anna Kurnikowa

Dziś Anna Kurnikowa nadal zachwyca urodą. Na swoim profilu na Instagramie chętnie publikuje zarówno fotografie z rodziną, jak i te z sesji zdjęciowych.