W takiej odsłonie Linette jeszcze nie widzieliście. Wow! "Czerwony dywan"

Pierwsza część sezonu była nieudana dla Magdy Linette. Najczęściej kończyła rywalizację po jednym bądź dwóch spotkaniach. Przebłysk formy zanotowała w kwietniu we francuskim Rouen, gdzie dotarła aż do finału. Tytułu jednak nie zdobyła. Ten do konta dopisała dopiero w lipcu przy okazji turnieju w Pradze - w decydującym starciu rozprawiła się z Magdaleną Fręch, oddając rodaczce zaledwie trzy gemy. Sukces nie wpłynął jednak na stabilizację formy. Znów zanotowała kilka rozczarowujących meczów. Delikatne przełamanie nadeszło w Wuhan, gdzie Polka dotarła do ćwierćfinału, po drodze pokonując m.in. wyżej notowane Jasmine Paolinii czy Darię Kasatkinę.

Magda Linette pozuje w pięknej sukience. "Czerwony dywan"

Teraz Linette odpoczywa nieco od sportowej rywalizacji. Na korty najprawdopodobniej wróci dopiero w połowie listopada przy okazji finałów Billie Jean King Cup. Nadal pozostaje aktywna w mediach społecznościowych.

Ostatnio opublikowała na InstaStory zdjęcia w niecodziennym outficie. Najczęściej widujemy Polkę w stroju tenisowym. Tym razem ubrała na siebie elegancką brązową sukienkę z subtelnym rozcięciem na prawej nodze. Jak się okazuje, kreacja pochodzi z kolekcji Magdy Butrym, jednej z najpopularniejszych polskich projektantek mody. Jej sukienki najczęściej oscylują w granicach od tysiąca do trzech tysięcy dolarów. Linette pozuje w owej kreacji na balkonie. Stylizację uzupełniła delikatną biżuterią i okularami przeciwsłonecznymi.

Dodała też wymowny opis do opublikowanych zdjęć. "Kiedy zakładasz na siebie Magda Butrym [sukienkę tej projektantki, przyp. red.] i wyjście na balkon stało się czerwonym dywanem" - napisała żartobliwie tenisistka.

Linette ma ważny cel na początek 2025 roku

Linette korzysta więc z wolnych chwil. Ostatnio w jej życiu zawodowym doszło do sporych zmian. Rozstała się z jednym z trenerów Iainem Hughesem. - Każda przygoda musi się kiedyś skończyć. Iain, dziękuję za te niesamowite 2,5 roku! To był zaszczyt z tobą pracować i zawsze będziesz częścią mojej rodziny. Te ostatnie lata znaczyły dla mnie tak wiele, i chociaż ten rozdział się zamyka, na zawsze będziesz miał miejsce w moim życiu - podkreślała.

Teraz przed nią występ w Billie Jean King Cup. Zawody odbędą się w dniach 13-20 listopada w Maladze. Powoli Linette myśli już o kolejnym sezonie. Wierzy, że uda jej się dotrzeć do finału imprezy wielkoszlemowej. - Czekam na styczniowy Australian Open, czuję, że jesteśmy z powrotem na dobrej drodze, ostatnio pokonałam kilka mocnych rywalek, mój sposób gry bardzo mi się podobał - mówiła w rozmowie z portalem xyz.pl. To właśnie w Australii zaliczyła najlepszy występ w turniejach wielkoszlemowych - zagrała w półfinale (2023).