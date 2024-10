Iga Świątek gotowa na WTA Finals! Zwróciła uwagę tylko na jedno

Iga Świątek po dłuższej przerwie od startów szykuje się do powrotu podczas WTA Finals w Rijadzie. Polska tenisistka niedawno dotarła do Arabii Saudyjskiej, gdzie powalczy o odzyskanie prowadzenia w światowym rankingu. Na razie skupia się na przygotowaniach pod okiem nowego trenera Wima Fissette'a, a także reszty sztabu szkoleniowego. Ten nie jest jeszcze w komplecie, a Świątek w sieci zwróciła się do nieobecnej osoby.

