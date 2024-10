Alarm dla Igi Świątek. Jest nowy ranking WTA

Iga Świątek tydzień temu straciła prowadzenie w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Była to dość niespodziewana wiadomość dlatego, że według prognoz Polka miała zostać wyprzedzona dopiero wtedy, gdy zostaną odpisane punkty za ostatnie WTA Finals. To właśnie się stało, przez co sytuacja 23-latki jeszcze się pogorszyła, a jej szanse na odzyskanie prowadzenia zmalały. Tak prezentuje się najnowszy ranking WTA.

