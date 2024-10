Ważna decyzja polskiego tenisisty. "Ciężko mi opisać"

Dla Kamila Majchrzaka ten sezon był dość istotny. Wrócił do rywalizacji po 13-miesięcznym zawieszeniu za doping. W jego organizmie wykryto niedozwolone środki wspomagające wydolność organizmu. Pierwotnie zawieszenie było znacznie dłuższe, ale zostało skrócone do nieco ponad roku. International Tennis Integrity Agency przyjęła tłumaczenia Majchrzaka, że zażył środki nieświadomie.

- Jestem w sytuacji, w której nieświadomie przyjąłem zabronione w sporcie substancje, ich zawartość była ekstremalnie niska, przez co nie mogła wspomóc moich parametrów fizycznych i za to pauzuję 13 miesięcy. Do tego będę po powrocie zaczynał od zera - bez punktów, do tego straty finansowe, strata imienia. Jestem bardzo rozżalony całą sytuacją. Uważam, że to bardzo surowa kara - ubolewał w wywiadzie ze Sport.pl w 2023 r.

Wykluczenie przestało obowiązywać pod koniec grudnia 2023 r.

Koniec sezonu dla Kamila Majchrzaka

Majchrzak wrócił i robił wszystko, by odbudować swoją pozycję w światowym tenisie. W 2024 r. wygrał kilka turniejów, m.in. w Monastyrze, Hammamet, Kigali, Sharm El Sheikh i Bratysławie. Był też w finale turnieju w Skopje. Na początku października triumfował w Challengerze w hiszpańskiej miejscowości Villena niedaleko Alicante.

Ostatni mecz Kamil Majchrzak rozegrał 22 października. Była to 1/16 finału turnieju rangi ATP Challenger w Breście. Przegrał jednak z Brazylijczykiem Joao Fonsecą w dwóch setach 4:6, 5:7.

Swoją decyzję o zakończeniu występów w tym sezonie ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie ukrywa, że w trakcie odbywania kary zawieszenia bardzo tęsknił za rywalizacją. Przyznaje, że ten sezon dał mu kilka cennych lekcji.

"Mój sezon dobiegł końca. Ciężko mi opisać w jednym poście emocje, które towarzyszyły mi przez cały ten czas. Na pewno był to sezon pełen wyzwań i niezapomnianych chwil. Przeżyłem wiele udanych turniejów, ale również wiele trudnych momentów, które nauczyły mnie jeszcze większej pokory. Każdy kolejny tydzień przypominał mi, jak bardzo mi tego brakowało" - napisał w treści posta na Instagramie.

Teraz Majchrzak chce się skupić na regeneracji i odpoczynku po sezonie. Wkrótce zacznie przygotowania do nowego sezonu. Zadeklarował, że weźmie udział w turniejach w Australii.

W tym momencie Kamil Majchrzak jest na 115. miejscu w rankingu ATP. Jest drugim najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w tym zestawieniu.