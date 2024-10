Rennae Stubbs zrugała Wiktorowskiego. O tych słowach będzie głośno

Iga Świątek po odpadnięciu z US Open zrobiła sobie długą przerwę i wielu zastanawiało się nad powodem. Niedawno Polka zaskoczyła wszystkich i ogłosiła, że zakończyła współpracę z jej dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim. "Po trzech latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Wiem, że chce trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje" - przekazała tenisistka.

Legendarna tenisistka porównała Fissette z Wiktorowskim

Niedługo później Świątek oficjalnie przedstawiła jej nowego szkoleniowca. Został nim Wim Fissette. To jeden z najlepszych trenerów na świecie, który doprowadził trzy tenisistki do w sumie sześciu tytułów wielkoszlemowych - pięciu na kortach twardych i jednego na trawiastych. Kim Clijsters podczas pracy z Fissettem wygrała dwa razy US Open i Australian Open, Angelique Kerber wygrała Wimbledon, a Naomi Osaka US Open i Australian Open.

Z tego powodu wielu uważa, że zatrudnienie Belga było bardzo dobrym ruchem. Podobnego zdania jest również legendarna amerykańska tenisistka Rennae Stubbs, która porównała Fissette z Wiktorowskim.

- Myślę, że poradzi sobie (Świątek - przyp.red.) świetnie i będzie wyglądać jak legenda, ponieważ Wim przyjdzie z nowymi pomysłami i świeżością, jest o wiele bardziej optymistyczny i pozytywny niż Tomasz. Uważam, że Tomasz był bardzo ponury. Powinien znaleźć radość na korcie tenisowym albo w pracy z Igą, bo Iga ewidentnie, kiedy jest na korcie, często się stresuje, a trener musi to monitorować - powiedziała w swoim podcaście.

Z powodu długiej przerwy Świątek spadła z pozycji liderki rankingu. Teraz na pierwszym miejscu znajduje się Aryna Sabalenka. Nasza tenisistka przygotowuje się aktualnie do turnieju WTA Finals w Rijadzie, który zostanie rozegrany w dniach 2-9 listopada. Następnie tenisistka wystąpi w finałach Billie Jean King Cup w Maladze, które potrwają od 13 do 20 listopada.