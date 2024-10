Rewolucja w tenisie. Ważne wieści dla Świątek i jej trenera

Dyskusja na temat coachingu poza kortem trwała od lat. Dotychczas coś takiego dozwolone było wyłącznie podczas turniejów drużynowych, jak np. United Cup, gdzie zawodnicy i ich teamy mają własne boksy obok kortu, do których zawsze mogą podejść po wskazówki. Podczas singlowej rywalizacji było to zabronione, a trener w trakcie meczu mógł co najwyżej podpowiedzieć coś z trybun, ale też niezbyt jawnie. Co prawda był moment, gdy coaching powoli wkraczał na "scenę", ale wtedy wybuchła pandemia i kwestie bezpieczeństwa wszystko w tej kwestii zniszczyły.

ITF zdecydowało. Trenerzy będą mogli więcej

Od 2025 roku wszystko się zmieni. Nowe przepisy przegłosowano podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF). Trenerzy będą mogli zbliżyć się do podopiecznych w trakcie meczu. Rozmawiać z nimi między setami, gemami, a nawet punktami. Oczywiście niezbyt długo oraz dyskretnie. Możliwe, że na niektórych turniejach pojawią się takie same boksy, jak podczas United Cup, ale jak bardzo szeroki będzie zakres dozwolonego coachingu, o tym zadecydują WTA oraz ATP. Zaś w przypadku turniejów wielkoszlemowych ITF.

Dawid Celt krytykuje stary porządek. Zmiany na plus?

Niezależnie od szczegółów, ta zmiana poszerzy trenerom możliwości. Będą mogli się wykazać reagowaniem na wydarzenia na korcie, a przede wszystkim zdolnościami motywacyjnymi. Sprawia to, że przed Wimem Fissette jeszcze większe wyzwanie podczas pracy z Igą Świątek. Mimo to zmiana bardzo cieszy trenera Dawida Celta, który pomagał Polce, gdy ta była bez szkoleniowca. Jego zdaniem zakaz coachingu od początku pozbawiony był logiki.

- Często było tak, że trenerzy ukrywali się ze swoimi wskazówkami, to było bez sensu! Wyobrażam sobie, że to może wyglądać tak, że jeśli masz zawodnika po swojej stronie, to będziesz mógł z nim swobodnie rozmawiać, czy dawać uwagi. Wiadomo, jeśli tenisista będzie po drugiej stronie kortu, to trenerzy nie będą krzyczeć, ale jeśli będziesz go mieć blisko siebie, to powinieneś móc z nim swobodnie wymienić informacje - ocenił Celt w programie "Misja Sport" w Przeglądzie Sportowym Onet.