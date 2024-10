Wielka chwila Marii Szarapowej! W końcu ogłosili to, na co czekała od dawna

Maria Szarapowa to prawdziwa legenda kobiecego tenisa. Może się pochwalić 36 wygranymi turniejami WTA, z czego pięcioma wielkoszlemowymi. Dodatkowo ma na koncie srebro igrzysk olimpijskich z Londynu (2012) w grze pojedynczej. W swoim CV ma również trzy triumfy w zawodach rangi WTA w grze podwójnej. Rosjanka w 2022 roku postanowiła przejść na sportową emeryturę. Jej ostatnim turniejem w karierze był wielkoszlemowy Australian Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

Szarapowa zawsze cieszyła się wielką popularnością wśród kibiców, którzy doceniali jej styl gry i osiągnięcia. We wrześniu bieżącego roku mogła po raz kolejny poczuć ich wsparcie. Wówczas zajęła pierwsze miejsce podczas głosowania fanów ze 120 krajów do wyborów do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa.

- Jestem niezmiernie wdzięczna fanom z całego świata, którzy wspierali mnie podczas głosowania fanów Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. To dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałam wzięta pod uwagę przy wyborze do Galerii Sław, a wsparcie fanów sprawia, że jest to jeszcze bardziej wyjątkowe - mówiła Maria Szarapowa na oficjalnej stronie Tennisfame.com.

Ogłosili. Szarapowa została wybrana do Międzynarodowej Galerii Sław

Aby jednak Szarapowa mogła zostać włączona do Międzynarodowej Galerii Sław, potrzebowała jeszcze uzyskania minimum 75 proc. głosów na "tak". I właśnie tego dokonała, o czym poinformowała oficjalna strona Tennisfame.com. Oprócz Rosjanki do Międzynarodowej Galerii Sław zostaną wprowadzeni bracia Bob i Mike Bryanowie. Amerykańscy bliźniacy są uważani za najlepszą parę deblową w historii tenisa. Sięgnęli razem po 119 tytułów rangi ATP, w tym 16 wielkoszlemowych.

"Mam zaszczyt powitać Marię Szarapową oraz Boba i Mike'a Bryanów w gronie Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Poza każdym z historycznych osiągnięć na korcie wywarli oni tak głęboki wpływ na grę w tenisa i zainspirowali wiele pokoleń fanów na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy, aby uczcić ich kariery w przyszłym roku w Newport - powiedział Kim Clijsters, prezes Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa i członek Galerii Sław.

Ceremonia przyjęcia Szarapowej oraz braci Boba i Mike'a Bryanów odbędzie się w sierpniu 2025 roku.