Świat zaskoczony decyzją Świątek. Wypominają jej te słowa

Polscy kibice już nie mogą doczekać się powrotu do gry Igi Świątek (2. WTA). Najlepsza nasza zawodniczka ostatni raz wystąpiła na początku września w US Open. Od tamtej pory nie pojawiła się na kortach w światowym tourze.

Długo wydawało się, że Iga Świątek nie zagra w tegorocznym Billie Jean King Cup. Ostatecznie jednak polska tenisistka zdecydowała się wystąpić w tej imprezie.

Zagraniczne media piszą, że jest to niespodziewana i zaskakująca decyzja. Wypominają wiceliderce światowego rankingu, że zmieniła swoją decyzję, a pierwotnie nie została powołana do składu reprezentacji Polski. Zgodnie przypominają, że Świątek nie występowała w poprzednich edycjach finałowych Billie Jean King Cup, bo rozgrywany on był tuż po zakończeniu WTA Finals, w którym Polka występowała. W tym roku Finały Billie Jean King Cup w 2024 roku potrwają od 13 do 20 listopada w Maladze. To zaledwie cztery dni po zakończeniu finałów WTA Finals w Arabii Saudyjskiej.

- Powód wycofania się Swiątek był zatem oczywisty, zwłaszcza że Polska ma zagrać przeciwko Hiszpanii już w dniu otwarcia turnieju. Jednak w bardzo rzadko widzianym rozwoju sytuacji Światek ogłosiła, że zmieniła zdanie i że uda się do Malagi. Decyzja ta zapadła po tym, jak Świątek rozstała się ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Prawdopodobnie ten brak gry zmotywował ją do reprezentowania swojego kraju i próby zdobycia Billie Jean King Cup - pisze "Tennis-infinity.com".

- Jak miesiąc temu pisano, że Świątek nie zagra w Billie Jean King Cup, to nie było to większe zaskoczenie. Teraz Polka wycofała się z poprzedniego planu i planuje pomóc polskiej drużynie. To zaskakujący ruch po przerwanej randce z BJK Cup w przeszłości - pisze "Tennisworldusa.org". Przypomina też, co Polka mówiła dwa lata temu, gdy zrezygnowała z występu w imprezie.

- Długo się zastanawiałam i dyskutowałam z moim teamem o tym starcie, ale niestety nie będę w stanie zagrać w Billie Jean King Cup w Glasgow. Jestem zawiedziona, że federacje tenisowe nie doszły do porozumienia w kwestii tak podstawowej jak kalendarz ważnych rozgrywek i dały nam zaledwie dzień na podróż i tak dużą zmianę strefy czasowej. To sytuacja niebezpieczna dla naszego zdrowia i grożąca kontuzją. Zamierzam podjąć rozmowy z WTA i z ITF, aby w przyszłości nie doszło do podobnych sytuacji, które są ze szkodą nie tylko dla nas tenisistek, ale też dla fanów tenisa - mówiła wtedy Świątek.

- Iga Świątek ogłasza niespodziankę – „Do zobaczenia wkrótce" - to tytuł artykułu z "Tennis365.com". - Pierwotnie Świątek nie została zgłoszona do składu przez trenera Dawida Celta. Teraz Polka w niespodziewanym toku wydarzeń ogłosiła we wtorek rano, że uda się do Malagi.

Świątek w zadebiutowała w Billie Jean King Cup w 2018 roku, kiedy zawody nazywały się jeszcze Fed Cup. Zagrała w deblu z Alicją Rosolską przeciwko duetowi z Turcji: Basak Eraydin i Ayla Aksu. Polki przegrały 3:6, 6:2, 1:6.