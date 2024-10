Nagrali filmik ze Świątek i się zaczęło. Lawina komentarzy

Iga Świątek szykuje się do powrotu do gry po blisko dwumiesięcznej przerwie. Ostatni raz wiceliderka światowego rankingu zagrała 4 września. Wtedy odpadła w ćwierćfinale US Open, przegrywając z Amerykanką Jessicą Pegulą (4. WTA) 2:6, 4:6.

Pokazali filmik ze Świątek i się zaczęło. Lawina komentarzy

W sobotę, 2 listopada rozpocznie się turnieju WTA Finals, z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek mijającego sezonu. W imprezie tej weźmie udział Iga Świątek i będzie próbować odzyskać numer jeden światowego rankingu. By jednak tak się stało, musiałyby się spełnić dwa warunki: zwycięstwo Polki w finale, a Aryna Sabalenka nie mogłaby wyjść z grupy.

Iga Świątek po turnieju WTA Finals zagra w reprezentacji Polski w dwóch imprezach: Billie Jean King Cup oraz United Cup. Organizatorzy tej ostatniej imprezy spytali Świątek o trzy powody, dla których kibice powinni dopingować Polskę. Pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wskazała następujące powody:

Jesteśmy wspaniałym krajem ze wspaniałymi ludźmi. Więc z Twoim wsparciem będzie jeszcze lepiej,

Prawie wygraliśmy w zeszłym roku, więc teraz jest świetna szansa zwyciężyć,

My dobrze bawimy się na korcie.

Filmik ma już prawie 10 tysięcy wyświetleń. Jest też sporo komentarzy. Niemal wszystkie oczywiście wspierające Igę Świątek i polski zespół. Widać, że kibice stęsknili się za tenisistką.

- Zawsze będę kibicował Polsce dzięki Tobie i moim przyjaciołom,

- Możesz liczyć na moje wsparcie,

- Mistrz Iga! Walczymy Polsko,

- Dużo miłości dla drużyny Polski! Powodzenia Iga, Magda, Madzia, Maja, Janek i Hubi!

- Do boju Polska! Kocham Igę i Polskę - to jedne z komentarzy.

United Cup rozpocznie się 29 grudnia tego roku i potrwa do 7 stycznia. Rozgrywany jest w dwóch australijskich miastach: Perth i Sydney.