Przełom ws. Rybakiny. Wiemy, kiedy wróci do gry

29 sierpnia tego roku - to właśnie wtedy mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku - Jelena Rybakina (5. WTA) po raz ostatni była widziana na światowym tourze. Reprezentanta Kazachstanu szybko, bo już w drugiej rundzie odpadła z turnieju wielkoszlemowego - US Open. Wygrała pierwszy pojedynek, ale do drugiego - z Francuzką Jessiką Ponchet (104. WTA) już nie przystąpiła.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Wiemy, co dalej z Rybakiną

Jelena Rybakina od tamtej pory nie pojawiła się już na korcie. Opuściła turnieje w Azji. "Z powodu kontuzji pleców z przykrością muszę się wycofać z nadchodzących turniejów azjatyckich" - tłumaczyła się. Być może jej decyzja miała drugie, szokujące dno. To może być też wina jej byłego trenera - Stefano Vukova, z którym współpracowała przez pięć lat. Później Chorwat zniknął nawet z oficjalnej strony WTA. "Nie jest aktywnym członkiem 'WTA Coach Program' ani nie jest w tym momencie trenerem zawodniczki z Top 20, więc nie ma go już na tej stronie" - przekazała organizacja Dominikowi Senkowskiemu, dziennikarzowi Sport.pl.

Na temat Rybakiny pod koniec września głos zabrała rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa. - Ludzie, którzy z nią nie pracowali, ale byli zaangażowani w jej karierę, mówią, że teraz żyje w ogromnym stresie i to wszystko ma podłoże psychosomatyczne. Jest teraz całkowicie rozbita, nie może grać - powiedziała.

Teraz z Rybakiną jest już nieco lepiej. Na jej temat wypowiedział się bowiem Jurij Schukin, kapitan reprezentacji Kazachstanu i tymczasowy członek jej sztabu szkoleniowego. Według jego informacji Kazaszka czuje się już dobrze i planuje zagrać w turnieju WTA Finals, gdzie wystąpią też m.in. Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Pod znakiem zapytania wciąż stoi jej udział w listopadowym meczu reprezentacji Kazachstanu z Koreą Południową w Pucharze Billie Jean King.

- Liderka naszej drużyny Jelena Rybakina planuje zagrać w turnieju WTA Finals pod koniec tego sezonu, do którego zakwalifikowała się dzięki świetnym wynikom na początku roku. Teraz Jelena czuje się dobrze i jeśli zaprezentuje pewną grę w Rijadzie, jest zdeterminowana, by wystąpić w meczach przeciwko Korei Południowej w Pucharze Billie Jean King - mówi Schukin.

Kazaszka na koniec sezonu ma też wystąpić w United Cup. To turniej rozgrywany w dniach 29 grudnia 2023 – 7 stycznia 2024 w dwóch australijskich miastach: Perth i Sydney.

Rybakina w tym roku ma bilans: 41 zwycięstw i 11 porażek.