Celt powiedział, jak było naprawdę. Tak wygląda praca z Igą Świątek

- Wiemy, że Iga lubi ciszę. Nie ingerowałem w to - powiedział Dawid Celt, który pomagał tenisistce, gdy ta rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim. Celt podkreślił jednak, że nie była to żadna tajemnica. - Mieliśmy umowę, że jeżeli ktoś będzie pytał, to mam mówić prawdę - dodał. Zdradził także, jak doszło do jego współpracy ze Świątek.

3 Fot. Marta Dudzińska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl