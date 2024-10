Tak wielkoszlemowa mistrzyni podsumowała Igę Świątek. Słowa poszły w świat

Przez wielu Iga Świątek uważana jest za perfekcjonistkę. Jest jedną z najciężej i najwięcej pracujących tenisistek w tourze. Często wstawia do mediów społecznościowych zdjęcia i filmiki z treningów. Tak też postąpiła w miniony poniedziałek. Mogliśmy zobaczyć, jak pracuje pod okiem nowego szkoleniowca Wima Fissette. Ta ciężka praca zaprowadziła ją do 22 tytułów rangi WTA, z czego pięć to imprezy wielkoszlemowe. Dzięki ciężkiej pracy dotarła też na sam szczyt rankingu WTA. Przebywała tam przez 125 tygodni, z krótką przerwą. 21 października ponownie straciła prowadzenie na rzecz Aryny Sabalenki.

Sloane Stephens pod wrażeniem Świątek. Sama nie jest jednak gotowa na takie poświęcenie

Świątek niemal całe swoje życie podporządkowała tenisowi. Poświęciła wiele, by być pierwszą rakietą świata. Takie zaangażowanie i nastawienie podziwia wielu zawodników i zawodniczek, w tym Sloane Stephens. Jednak Amerykanka przyznała, że nie byłaby gotowa na taki krok. Nie zależy jej na byciu numerem jeden za wszelką cenę. Nie widzi nic złego w tym, że niektórzy tenisiści, tacy jak ona, nie mają tak wysokich aspiracji.

- Nie ma nic złego w tym, że nie jest się Novakiem Djokoviciem. Przecież nie każdy jest w stanie być pierwszym zawodnikiem na świecie. U nas numerem jeden jest Iga Świątek. I sądzę, że jest rewelacyjną tenisistką, znakomicie jest znajdować się na czele zestawienia, ale nie chciałabym wykonywać tej pracy, co ona - podkreślała zwyciężczyni US Open 2017 w podcaście Caroline Garcia pt. "Tennis Insider Club", cytowana przez puntodebreak.com. Najwidoczniej udzieliła wywiadu zanim Polka straciła prowadzenie.

- Oczywiście są na tej ziemi ludzie, którzy rzeczywiście do tego dążą. I to właśnie dzięki nim tenis jest tak wyjątkowym sportem - dodawała. Jak stwierdziła, mimo że nie wykonuje tak tytanicznej pracy, jak Świątek, to ją także kariera wiele kosztuje. - Co chwila pojawiają się przeciwności losu. Nie widać tego z zewnątrz - mówiła. Mimo wszystko nie zamierza z niej rezygnować. - W jakiej innej pracy zapłacą Ci za założenie stroju tenisowego i rozegranie meczu, który na dodatek transmitowany jest w telewizji? - kontynuowała. Najwyżej Amerykanka plasowała się na trzeciej lokacie.

Kluczowe dni dla Świątek

Teraz przed Świątek jeden z najważniejszych turniejów w karierze - WTA Finals, w którym będzie broniła punktów za zeszły sezon. Jeśli uda jej się wygrać, licząc też na potknięcia Sabalenki, wówczas odzyska miano pierwszej rakiety świata. Wiadomo, że nie będzie to jej ostatni turniej w tym sezonie. Polka wystąpi też w finałach Billie Jean King Cup, co zakomunikowała we wtorkowy poranek. - Widzimy się w Maladze! - przekazała.