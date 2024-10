Ogromny sukces 17-letniej Polki. Nowa Świątek? "Jesteśmy zupełnie inne"

W niedzielę Monika Stankiewicz osiągnęła swój największy sukces w światowym tourze. 17-letnia Polka znakomicie spisała się w turnieju ITF - zawodach rangi W35 w Faro. - Kapitalny tydzień ma za sobą Monika Stankiewicz! 17-letnia polska tenisistka w turnieju pokonała kilka znacznie wyżej notowanych rywalek, a w finale mierzyła się z Matilde Jorge (366. WTA). W nim Polka okazała się lepsza 7:6(3), 6:3, zdobywając swój pierwszy zawodowy tytuł w karierze. I to kilka dni przed pełnoletnością - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl. Finałowy pojedynek trwał aż dwie godziny i 18 minut.

Monika Stankiewicz: Jestem niższą tenisistką, nasz tenis się różni

Czas pokaże, czy triumf Moniki Stankiewicz był przypadkowy, czy może początkiem wielkiej kariery. Na razie nie chce być porównywana do Igi Świątek.

- Miałam okazję ją poznać, nawet trenowałyśmy razem, co ułatwił mi jej sparingpartner, Tomek Moczek. Bardzo ją podziwiam za to, że w tak młodym wieku osiągnęła tak wiele, pobiła dziesiątki rekordów. Nawet, jeśli straciła prowadzenie w rankingu WTA, to dla mnie nadal jest najlepsza. Jest dla mnie wzorem do naśladowania, inspiruję się nią w sferze poruszania po korcie, jej fizyczności. Jeśli chodzi o porównania, to jesteśmy zupełnie inne. Jestem niższą tenisistką, nasz tenis się różni. Dlatego nie uważam, aby te porównania były trafne - przyznała Monika Stankiewicz w rozmowie z TVP Sport.

17-latka dodała też niespodziewane słowa, że w tym turnieju nie liczyła na wiele. Przede wszystkim chciała przejść eliminacje i wygrać jeden lub dwa mecze w imprezie głównej.

- Nie miałam żadnych oczekiwań. Grałam całkowicie na luzie, chciałam przejść przez eliminacje i może wygrać jeden albo dwa mecze w turnieju głównym. Z tego na pewno byłabym zadowolona. Wiedziałam, że nie mam nic do stracenia. Wydaje mi się, że swego rodzaju kluczowym momentem w tym tygodniu było starcie w drugiej rundzie z Yeon Woo Ku, po którym poczułam się naprawdę pewnie i zaczęłam myśleć, że stać mnie na coś wielkiego - dodała.

Stankiewicz w tym sezonie awansowała do ćwierćfinału juniorskiego Wimbledonu, w którym przegrała z Emerson Jones 2:6, 3:6. Miesiąc temu zdobyła za to brązowy medal w mistrzostwach Europy do lat 18.