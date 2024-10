Absurdalna decyzja WTA niesie się po sieci. Zauważono jedno. "Pokazówka"

asOstatnie miesiące były trudne dla Igi Świątek. Po zwycięstwie w Roland Garros poniosła bolesne porażki w Wimbledonie, turnieju w Cincinnati czy przede wszystkim na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie zdobyła "tylko" brązowy medal. Polka wierzyła, że uda jej się, chociaż osiągnąć sukces w US Open, ale przegrała w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą i odpadła z rywalizacji. Niedługo potem była zmuszona wycofać się z turniejów w Seulu, Pekinie oraz Wuhan. Na domiar złego formą imponuje Aryna Sabalenka, która wygrała trzy z czterech ostatnich wydarzeń (Cincinnati, US Open oraz WTA 1000 Wuhan).

Nieco ponad tydzień temu dowiedzieliśmy się, że 28 października Białorusinka wyprzedzi Świątek i zostanie nową liderką światowego rankingu. Jej doskonałe wyniki sprawiły jednak, że nie trzeba było tyle czekać. Organizacja WTA opublikowała oficjalny ranking, w którym widzimy, że Sabalenka objęła prowadzenie w zestawieniu już 21 października. "Numer jeden... Zobaczymy na jak długo tym razem" - zażartowała, dodając też specjalne emotikony.

Decyzja WTA wywołała gigantyczne poruszenie w sieci. Portal Z kortu wyjaśnił, że jest to sytuacja bez precedensu. Podkreśla, że regulamin rozgrywek wymaga od zawodniczek rozegrania przynajmniej sześciu turniejów rangi WTA 500. Iga ma w tym sezonie tylko dwa, podczas gdy Sabalenka - cztery. "Z tego wynika, że Idze powinno się przypisać cztery obligatoryjne zera, a Arynie dwa" - czytamy. Zauważono, że po zawodach w Ningbo Polce wpisano już trzecie, natomiast Sabalence dopiero pierwsze.

Portal sądzi, że za tydzień 28 października obie zawodniczki "zyskają" po kolejnym zerze po turnieju WTA 500 w Tokio. Jeśli tak się stanie, to "zrobi się z tego zagmatwana sytuacja". Dlaczego? Ano dlatego, że wówczas obu tenisistkom odpadną punkty za ubiegłoroczne WTA Finals - Świątek straci 1500 pkt, a jej rywalka - 625 pkt. Ponadto podkreślono, że Idze zostaną zabrane dodatkowe 195 pkt za najgorszy występ spoza Szlemów, czyli WTA 500 Stuttgart. Będzie miała wtedy 7970 pkt i aż 1046 pkt straty do Sabalenki.

"To tylko pokazuje słuszność uwag Igi wypowiadanych przez nią od wielu miesięcy, że ten kalendarz to żart. Nie chodzi o 'narzekanie', tylko o realny problem absurdalności terminarza dla najlepszych" - oznajmił Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Momentalnie otrzymał jednak kontrę od jednego z fanów. "Tylko dziwnie brzmią te deklaracje, przy jednoczesnym uczestnictwie w pokazówkach u szejków w okresie przygotowawczym" - zauważył. "Zobaczymy, czy pokazówka będzie grana" - odpowiedział dziennikarz, przywołując przykład Taylora Friza, który mówi, że takie turnieje w ogóle go nie męczą.

Na koniec portal podważył sens innego punktu w regulaminie. "Kolejnym absurdem jest to, że Iga płaci za świetne występy w 2024 roku" - skwitowano. Co autor miał na myśli? Że jej najgorsza zdobycz punktowa w tym sezonie to 120 pkt w turnieju w Miami, podczas gdy Sabalenki... 10 pkt w zawodach w Dubaju. "Ten przepis jest wyjątkowo anty-sportowy" - napisał jeden z użytkowników.

Inny z fanów stwierdził wprost, że dodawanie i odejmowanie punktów w rankingu jest wielkim żartem. Nie ma za to wątpliwości, że w ostatnim czasie to Sabalenka była najlepszą tenisistką na świecie i to jej należy się tytuł liderki.