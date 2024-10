Polska 17-latka odniosła wielki sukces. I nagle takie słowa o Idze Świątek

Monika Stankiewicz mocniej uwagę kibiców zwróciła w lipcu tego roku. Wówczas 17-letnia tenisistka awansowała do ćwierćfinału juniorskiego Wimbledonu, w którym przegrała z Emerson Jones 2:6, 3:6. Miesiąc temu zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Europy do lat 18.

Monika Stankiewicz mówi o Idze Świątek

Teraz Monika Stankiewicz znakomicie spisała się w turnieju ITF - zawodach rangi W35 w Faro. - Kapitalny tydzień ma za sobą Monika Stankiewicz! 17-letnia polska tenisistka w turnieju pokonała kilka znacznie wyżej notowanych rywalek, a w finale mierzyła się z Matilde Jorge (366. WTA). W nim Polka okazała się lepsza 7:6(3), 6:3, zdobywając swój pierwszy zawodowy tytuł w karierze. I to kilka dni przed pełnoletnością - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl. Finałowe spotkanie trwało dwie godziny i 18 minut.

Monika Stankiewicz po finałowym meczu rozmawiała z dziennikarzami. Dostała też pytanie, jak ważne jest dla niej fakt, że numerem jeden światowego rankingu jest jej rodaczka i co to dla niej oznacza.

- Na pewno jest to bardzo fajne. Dzięki niej tenis w Polsce stał się bardziej popularny, federacja jest bardziej zainteresowana wspieraniem zawodniczek i to jest dla nas dobre. Znam Igę i jej osobowość. To świetna osoba. Jest naprawdę miła i przyjacielska. Miałam przyjemność porozmawiać z nią i poodbijać. To było dla mnie coś wielkiego - powiedziała Stankiewicz, cytowana przez profil "Z kortu" na portalu X.

Zdradziła również swoje ambitne plany.

- To dobre dla sportu, dobre dla tenisa, ale tak czy inaczej, to tylko jedna zawodniczka i mam nadzieję, że będziemy mieć więcej tenisistek w TOP 100, może nawet TOP 10 z Polski. Mam nadzieję, że będę jedną z nich. Ale tak, na pewno bardzo pomogło to tenisowi w Polsce - dodała Stankiewicz.

Stankiewicz obecnie zajmuje 972. miejsce w rankingu WTA. Zwycięstwo w Portugalii sprawi, że awansuje o ponad 300 pozycji.