Tak Kadziewicz nazwał Darię Abramowicz. Słowa poszły w świat

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą trudne miesiące. Po zwycięstwie w Roland Garros przyszły bolesne wpadki w Wimbledonie, turnieju w Cincinnati czy przede wszystkim na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie zdobyła brązowy medal. Parę tygodni temu Polka przegrał w ćwierćfinale US Open z Jessicą Pegulą i odpadła z rywalizacji. Potem wycofała się z m.in. zawodów w Wuhan oraz Pekinie. I nagle ogłosiła sensacyjną decyzję o rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim

"Po trzech latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Wiem, że chce trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje" - poinformowała Iga Świątek 4 października w mediach społecznościowych.

Tak Łukasz Kadziewicz określił Darię Abramowicz

Błyskawicznie pojawiły się domysły, że wewnątrz sztabu doszło do scysji między Wiktorowskim a psycholożką Darią Abramowicz. Temat ten został poruszony w programie "Onet Rano" na YouTube. "Z kim Tomek przestał się dogadywać? Z Igą czy z Darią Abramowicz, która momentami dla mnie jest jak szara eminencja albo jak Putin na carskim dworze" - zapytał prowadzący Łukasz Kadziewicz.

"Dobre pytanie i bardzo chciałbym poznać na to pytanie odpowiedź. Bardzo mnie i wielu kibiców interesuje ten temat. Powiem Ci anegdotkę. Wczoraj byłem w pizzeri, gdzie zamówiłem pizzę, a pizzerman wyskoczył zza lady i zadał mi to samo pytanie. Bardzo sympatyczna rozmowa, a przy tym wszystkim bardzo pyszna pizza, co było w tym też bardzo istotne" - zaczął Marek Furjan, ekspert i komentator tenisa, który następnie wrócił do spraw tenisowych.

"Nie wiem, nie ma nas w środku. Jakie ja mam kompetencje czy podstawy do tego, żeby publicznie, że jest tak, czy inaczej, jeżeli tego nie wiem. (...) Domyślam się, że to jest suma emocji. Iga nie miała żadnego wystąpienia medialnego, oprócz występu na Instagramie. Raczej [Iga Świątek - przyp. red] nie występuje w mediach sportowych z tego, co zauważyłem. Uważam, że konsekwencją tego są te domysły, plotki dotyczące tego, czy zagra, czy nie zagra, czy ma trenera".

Iga Świątek ogłosiła w czwartek, że jej nowym głównym trenerem został Wim Fissette.