Fissette rozmawiał z Belgami o Świątek. Oto co ogłosił im na temat Polki

- Kiedy moja współpraca z Naomi Osaką dobiegła końca, liczyłem, że zadzwoni do mnie inna zawodniczka, a jeśli to możliwe, ktoś taki jak Iga Świątek - powiedział Wim Fissette. W wywiadzie dla agencji informacyjnej Belga 44-latek ujawnił, jak doszło do tego, że w ogóle został trenerem Polki. Poza tym zasypał ją komplementami, jednak zwrócił też uwagę, że widzi u niej elementy możliwe do poprawienia.

