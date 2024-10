Fissette to dobry wybór dla Świątek? Powiedział tak, że jaśniej się nie da

Dwa tygodnie temu Iga Świątek zaskoczyła dosłownie wszystkich fanów, kiedy ogłosiła, że po trzech latach współpracy żegna się z Tomaszem Wiktorowskim. - Nasze zakończenie współpracy odbyło się z poszanowaniem obu stron i żadne fake newsy tego nie zmienią - przekazał sam szkoleniowiec. Bardzo szybko media zaczęły wskazywać nazwiska jego potencjalnego następcy, a w gronie faworytów znajdował się Wim Fissette. I to właśnie on w czwartek został ogłoszony nowym trenerem polskiej tenisistki.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE Projekt Warszawa zwycięski w meczu z Asseco Resovia Rzeszów. Szalpuk: Nie radziliśmy sobie w obronie

Marek Furjan pod wrażeniem wyboru Świątek. "Najtrudniejszy"

Belg pojawił się w Polsce kilka dni temu, by zapoznać się z całym sztabem oraz ustalić cele na najbliższy okres. - Teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna… To maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem. Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem - oznajmiła Świątek.

Komentator Eurosportu Karol Stopa nie ma jednak pewności, czy nasza zawodniczka rozwinie się z nowym szkoleniowcem. - Jeżeli pracujesz z tak dużymi nazwiskami i z żadną z tych osób nie jesteś w stanie się utrzymać na dłużej, to ja nie jestem przekonany, czy to jest atut - przyznał, dostrzegając, jak często Fissette zmieniał ostatnio pracę. Inne zdanie ma za to dziennikarz Marek Furjan.

- Trzeba Fissette'owi oddać, że z praktycznie z każdą tenisistką odnosił jakiś sukces. Zawodniczki, które prowadził, przełamywały swoje bariery. Wchodziły w rejon, którego wcześniej w tenisie nie znały. To nie było tak, że niszczył i uciekał, lecz budował i szedł dalej - powiedział w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet". I dodał, że wybór Belga pozytywnie go zaskoczył.

- Brałem pod uwagę 3-4 ciekawe nazwiska. Wśród nich był Wim Fissette. Miałem jednak wątpliwość, czy Iga po niego sięgnie, bo on wydawał mi się z tego towarzystwa z racji na swoje CV człowiekiem najtrudniejszym do zamknięcia w ramach. (...) Często otwarcie mówi, co jego tenisistka robi w danym momencie źle. W trakcie współpracy Zheng potrafił powiedzieć, że jest surowa i zardzewiała - ujawnił.

To będzie główny cel Wima Fissette'a. Furjan nie ma wątpliwości

Furjan ma nadzieję, że Świątek wspólnie z nowym szkoleniowcem odniosą pierwsze sukcesy bardzo szybko. - Od stycznia nowy sezon zaczyna się od Australii i myślę, że tam coś nowego będziemy mogli już zobaczyć. Fissette słynie z tego, że efekty przychodzą błyskawicznie, a w Australian Open Iga ma dość dużo do udowodnienia - powiedział.

Dziennikarz podkreślił, że 23-latka może teraz rozwinąć się pod kątem wszechstronności. Dokładnie na ten element trener kładzie szczególny nacisk. - Celem Fissette'a będzie pewnie to, żeby poszerzać wachlarz zagrań. Iga musi mieć plan B. Belg często o tym mówił podczas poprzednich współpracy. On nie chce, żeby jego tenisistki były zamknięte tylko na jeden scenariusz i grały jednostajnie - podsumował.