Mocny cios dla Naomi Osaki. Musiała to zrobić. Nie miała wyboru

Czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych - Naomi Osaka (57. WTA) w styczniu tego roku wróciła do gry po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka. Japońska tenisistka od tamtego czasu była m.in. w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dausze, czy stoczyła fenomenalny pojedynek z Igą Świątek (2. WTA) w drugiej rundzie Roland Garros, który przegrała 6:7, 6:1, 5:7, choć w decydującym secie prowadziła już 5:2, a potem miała piłkę meczową. W żadnym z 18 turniejów, w których Japonka wystąpiła w tym roku, nie awansowała jednak choćby do półfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Mocny cios dla Naomi Osaki. Musiała to zrobić

Ostatni raz Naomi Osaka grała na przełomie września i października w turnieju w Pekinie, gdzie w IV rundzie z powodu kontuzji musiała poddać mecz po dwóch setach z Coco Gauff (3. WTA) przy wyniku 6:3, 4:6. "Jestem niezwykle wdzięczna i szczęśliwa, że grałam w Pekinie. Biorąc to pod uwagę, czuję, że jestem winna wyjaśnienia historii z dzisiejszego dnia. Bolały mnie plecy na ostatnim treningu i szczerze mówiąc, nie byłam pewna, czy w ogóle będę mogła grać, ale chciałam spróbować. Niestety w trakcie meczu sytuacja stopniowo się pogarszała" - przekazała wtedy Osaka w mediach społecznościowych.

Od tamtej pory Osaka nie pojawiła się na korcie. Wycofała się z turniejów w Wuhan czy Osace. "Było gorzej, niż myślałam. Robię, co mogę, żeby potencjalnie wystąpić w Tokio, ale nadal czekam na to, co powie lekarz" - napisała Osaka. W kolejnej relacji pokazała, że jest na siłowni, dając do zrozumienia, że pracuje nad jak najszybszym powrotem na kort" - pisał kilka dni temu Jakub Trochimowicz ze Sport.pl

Kontuzja pleców sprawiła jednak, że Japonka teraz zdecydowała się na kolejne wycofanie z imprezy - tym razem z WTA 500 w Tokio. Osace bardzo zależało, by tam zagrać, ale ostatecznie do tego nie dojdzie.

- Dla wszystkich zaangażowanych stron - japońskiej gwiazdy tenisa, organizatorów i fanów w Tokio - jest to bardzo duży cios - pisze "Tennisworldusa.org".

Problemy zdrowotne czołowych tenisistek świata, zbyt duża liczba meczów to spory problem w światowym tourze. Zwracała na to uwagę też Iga Świątek. - To nie nasza decyzja, ale moim zdaniem mamy zbyt wiele turniejów w sezonie. To sprawia, że tenis staje się dla nas mniej przyjemny - mówiła Polka przed początkiem tegorocznego US Open.

Osaka w tym sezonie ma bilans: 23 zwycięstwa i 18 porażek.