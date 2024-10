Boniek zobaczył na nagraniu Igę Świątek. Jedno słowo wystarczyło

Iga Świątek jest aktualnie w centrum zainteresowania mediów, choć wyjątkowo nie z uwagi na sukcesy na korcie, a oczywiście przez zmianę trenera. Został nim już oficjalnie Belg Wim Fissette. Jednym ta decyzja podoba się bardziej, np. byłemu świetnemu tenisiście Wojciechowi Fibakowi. Ale niektórzy są pełni obaw, jak choćby ekspert i komentator Eurosportu Wojciech Stopa. Głównie przez to, że Fissette współpracował w bardzo wieloma mocnymi tenisistkami (m.in. Andżelika Kerber i Naomi Osaka), jednak z żadną jakoś szczególnie długo.

Piękny filmik podbił serca fanów w mediach społecznościowych

Pewne jest natomiast to, że przed Belgiem spora odpowiedzialność, by Świątek nie tylko utrzymała kosmiczny poziom gry na mączce, ale też poprawiła się na pozostałych nawierzchniach, z czym w kończącym się sezonie był kłopot. Nasza reprezentantka ma już na koncie pięć triumfów wielkoszlemowych oraz 22 tytuły ogólnie w cyklu WTA. To z pewnością nie koniec i zadaniem Wima Fissette'a będzie maksymalna pomoc Idze, by pięknych momentów było o wiele więcej. A skoro o wspaniałych chwilach mowa.

Jedna z użytkowniczek portalu X zamieściła tam znaleziony na TikToku filmik, będący kompilacją najpiękniejszych momentów z kariery Polki, począwszy od czasów dziecięcych. Efekt emocjonalny podbija lecąca w tle piosenka "Someone Like You", czyli jeden z największych hitów Adele. "Weszłam na Tiktoka i oczywiście musiałam się wzruszyć przy okazji" - napisała użytkowniczka. Co w tym niezwykłego? Ano to, że z jej opisem zgodził się... Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek także pod wrażeniem. Nie pierwszy raz zachwyca się Igą Świątek

Były prezes PZPN to bez wątpienia fan Igi Świątek. "Wydaje mi się, że Iga będzie legendą, którą będzie ciężko komukolwiek, kiedykolwiek pobić" - mówił kiedyś o niej w "Prawdzie Futbolu" Romana Kołtonia. Sam z tenisem wiele wspólnego nie ma, choć jego były zięć trenował kiedyś Matteo Berretiniego, pogromcę Huberta Hurkacza z półfinału Wimbledonu 2021.

Zbigniew Boniek dostrzegł wspomniany post jednej z fanek Igi i sam postanowił zareagować. W cytacie wpisu określił obejrzany filmik jednym, ale mówiącym wszystko słowem. "Piękne" - napisał były prezes PZPN. Czy pod wodzą nowego trenera Świątek już w tym roku zafunduje nam kolejne cudowne momenty? Przekonamy się podczas WTA Finals w Rijadzie, które startują już 2 listopada. Iga będzie tam mogła odbić pierwsze miejsce w rankingu WTA, które 28 października straci na rzecz Aryny Sabalenki, choć nie wszystko zależeć będzie od niej.