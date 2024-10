Zapytaliśmy Wima Fissette'a o Igę Świątek. Co za słowa belgijskiego trenera

Iga Świątek poinformowała w czwartek, że jej nowym szkoleniowcem został Wim Fissette. 44-letni Belg to bardzo doświadczony trener, który miał okazję prowadzić takie gwiazdy, jak Naomi Osaka, Qinwen Zheng, Wiktoria Azarenka, Kim Clijsters czy Angelika Kerber.

Fissette'a spotkaliśmy na warszawskim lotnisku. Belg zgodził się porozmawiać z nim chwilkę o naszej tenisistce. Przyznał, że jest zachwycony możliwością współpracy z Polką. - Gdy rozstałem się z Naomi Osaką, miałem kilka nazwisk w głowie, a wśród nich oczywiście Igę Świątek. Nie tylko dlatego, że jest numerem jeden na świecie, ale także z uwagi na jej osobowość, jakim jest wzorem dla innych tenisistek. Cieszę się, że mogę należeć do jej teamu - powiedział Fissette.

Wim Fissette o współpracy z Igą Świątek

Belgijski trener i Osaka rozstali się w połowie września. To była ich druga współpraca. Podczas pierwszego okresu wygrali razem m.in. US Open 2020 oraz Australian Open 2021. To był bardzo udany czas dla japońskiej tenisistki.

Zapytaliśmy Fissette’a, jak opisałby siebie jako trenera. - Jestem zdecydowanie takim szkoleniowcem, który dostosowuje się do każdego tenisisty. Uwielbiam pracować na korcie, skupiać się na rozwoju zawodnika. To mój cel także w przypadku Igi. Chcę sprawić, by stała się lepszą tenisistką, by w dalszej perspektywie poprawiły się jej rezultaty. Uwielbiam pracować z ludźmi i czekam już na współpracę z teamem Igi.

Jaki cel stawia sobie we współpracy z naszą tenisistką? Poprzednio prowadził byłe liderki rankingu, osiągając z nimi wiele sukcesów. - W przypadku takich osób jak Iga celem jest oczywiście pozostanie numerem jeden na świecie oraz wygranie jak największej liczby turniejów wielkoszlemowych - wskazał nasz rozmówca.

W komunikacie opublikowanym przez zespół Świątek Fissette mówił, że poznał naszą tenisistkę w 2018 roku na Wimbledonie, gdy pracował wtedy z Kerber. Jak dziś ocenia największe atuty Świątek? - Iga jest bezsprzecznie najlepiej poruszającą się zawodniczką w tourze WTA. Jest niesamowicie solidna zza końcowej linii. Wielu może się na niej wzorować.

Fissette przyznał, że miał już okazję rozmawiać kilkukrotnie ze Świątek. - Mam z nią świetny kontakt. Miałem także możliwość porozmawiać z innymi członkami jej teamu. Nie mogę się doczekać, aż poznam ich lepiej - mówił.

Czekają na WTA Finals

Belg zastąpi na stanowisku głównego trenera naszej tenisistki Tomasza Wiktorowskiego, który prowadził Świątek od grudnia 2021 roku. Razem sięgnęli m.in. po cztery tytuły wielkoszlemowe, medal na igrzyskach w Paryżu czy liczne zwycięstwa nad największymi rywalkami, na czele z Aryną Sabalenką czy Jeleną Rybakiną.

- Rozmawiałem wcześniej kilka razy z Tomaszem Wiktorowskim. Jesteśmy znajomymi i na pewno będę chciał jeszcze się z nim skontaktować - zakończył krótką rozmowę Fissette.

Przed Świątek i jej nowym szkoleniowcem jeden występ indywidualny w tym sezonie. 2 listopada w Rijadzie rusza Turniej Mistrzyń. Polka będzie bronić tytułu po zeszłorocznym zwycięstwie w Cancun.