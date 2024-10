Miedwiediew zmiażdżony w nieco ponad godzinę! Znowu to zrobił

W tym roku Arabia Saudyjska gości inauguracyjną edycję pokazowego turnieju tenisowego o nazwie "Six Kings Slam". W nim występuje Jannik Sinner (1. ATP), Carlos Alcaraz (2. ATP), Novak Djoković (4. ATP), Daniił Miedwiediew (5. ATP), Holger Rune (14. ATP) oraz Rafael Nadal (153. ATP). Nadal i Djoković zaczynają ten turniej od półfinału, a ich rywali wyłoniły pojedynki Sinner - Miedwiediew i Rune - Alcaraz.

Organizatorzy Six Kings Slam w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej przeznaczyli na nagrody rekordową pulę, która będzie rozdzielona między zawodników. Zwycięzca turnieju pokazowego zarobi sześć mln dolarów (około 24 mln złotych), co jest blisko dwukrotnością nagrody dla zwycięzcy turnieju wielkoszlemowego (3,8 mln dolarów). Każdy z tenisistów ma zapewniony minimalny zarobek na poziomie 1,5 mln dolarów. Jak nietrudno się domyślić, ten turniej ma pomóc Saudyjczykom w tym, by poprawić wizerunek na świecie, organizując zmagania z udziałem najlepszych tenisistów.

Warto dodać, że pierwotnie turniej miał się odbyć tuż po wielkoszlemowym Australian Open, ale ze względu na kontuzję Nadala pokazową rywalizację przeniesiono na październik. Turniej otwierał mecz Sinner - Miedwiediew.

Miedwiediew zwariował w trakcie turnieju pokazowego. "Biedna rakieta"

Do tej pory bilans bezpośrednich meczów między Sinnerem a Miedwiediewem był remisowy - 7:7. Ich ostatni pojedynek odbył się w ćwierćfinale br. w Szanghaju, gdzie Sinner wygrał 6:1, 6:4. W Rijadzie górą też okazał się Sinner. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, a lider rankingu wygrał 6:0, 6:3. Dzięki temu zagra w czwartek o finał turnieju pokazowego z Djokoviciem.

W trakcie drugiego seta przy stanie 3:4, AD:40 Miedwiediew nie zmieścił piłki w korcie po uderzeniu forhendowym i zaczął się wściekać. Rosjanin nerwowo uderzył główką rakiety o kort. Gdy Miedwiediew przegrał kolejną akcję przy równowadze, to rzucił rakietą. "Biedna rakieta. Miedwiediew pudłuje w meczu z Sinnerem i kilka razy rzuca nią o ziemię" - pisze profil DAZN Italia na portalu X.

Mimo porażki 0:6, 3:6 z Sinnerem Miedwiediew zarobił 1,5 mln dolarów za udział w turnieju pokazowym. Jeden z włoskich portali wyliczył, że Rosjanin inkasował 21 tys. dolarów na minutę.