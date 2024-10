Po tych słowach Świątek zbierała szczękę z podłogi. "Mój Boże, nie jestem gotowa"

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą burzliwe tygodnie, w trakcie których wycofała się z trzech turniejów (Seul, Pekin i Wuhan), jak również zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Obecnie przygotowuje się do końcówki sezonu, ale i bierze udział w aktywnościach na rzecz sponsorów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wymarzona śmierć". Wstrząsające wyznanie zawodnika Fame: Błagałem lekarza

Iga Świątek szczerze odpowiedziała na niecodzienne pytania

Tenisistka współpracuje m.in. Visa, potentatem w dziedzinie płatności cyfrowych oraz kart płatniczych. Firma ta zorganizowała sesję Q&A (pytań i odpowiedzi), w trakcie której Polka odpowiedziała na kilka pytań, raczej niezwiązanych z tenisem. A niektóre odpowiedzi mogą zaskoczyć.

Z pierwszej części Q&A dowiadujemy się, że momentem największej dumy dla Świątek było zdobycie olimpijskiego brązu w Paryżu. Następnie zapytano ją o jej "sekretną zdolność". - O mój Boże, nie jestem na to gotowa - odpowiedziała lekko zakłopotana 23-latka. Po czym dodała: - Robię świetne śniadania. Ale tylko śniadania.

Tym zajmowałaby się Iga Świątek, gdyby nie tenis. "Spróbowałabym"

Zapytano też, co robiłaby Świątek, gdyby nie została profesjonalną tenisistką. - Myślę, że gdybym nie grała w tenisa, to spróbowałabym zostać muzykiem - odparła. A na jakim instrumencie by grała? - Prawdopodobnie na gitarze - doprecyzowała.

Ostatecznie zamiast gitary Polka wybrała tenisową rakietę i raczej tego nie żałuje. W dorobku ma już 22 tytuły rangi WTA, z czego pięć wielkoszlemowych. Niedawno rozpoczęła 125. tydzień jako liderka światowego rankingu, a z tytułu samych nagród turniejowych zarobiła już 7 515 693 dol. (przy obecnym kursie ok. 29,7 mln zł).

Imponującą listę osiągnięć Iga Świątek będzie mogła wydłużyć na początku listopada. Wtedy ma przystąpić do WTA Finals (2-9 XI w Rijadzie), gdzie będzie bronić tytułu sprzed roku. I powalczy o odzyskanie pozycji liderki rankingu, którą niebawem straci na rzecz Aryny Sabalenki (2. WTA).