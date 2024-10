Wrzucili zapowiedź występu Świątek i się zaczęło. Absolutna kompromitacja

World Tennis League to towarzyski turniej tenisowy, który rozgrywany jest pod koniec grudnia w Abu Zabi (w tym roku 19-22 grudnia). Można w nich oglądać osiem tenisistek i tyle samo tenisistów, którzy zostali podzieleni na cztery zespoły - Eagles, Falcons, Hawks i Kites. Świątek brała już udział w tym turnieju w zeszłym roku.

Tak zapowiedzieli udział Igi Świątek w World Tennis League. Co za wpadka

Wiele też wskazuje na to, że Świątek wystąpi w tym turnieju także w tym roku. Dowodem na to jest spot zapowiadający udział Polki, który pojawił się w mediach społecznościowych World Tennis League. Zaczyna się on od przestawienia radzieckiego radia (!) i głosu mówiącego: "Przerywamy nasz program, żeby przekazać tę ważną wiadomość". Po chwili pojawia się segment, w którym zapowiedziany jest udział Świątek w formie artykułu w gazecie. "Jazda. Numer jeden jest tutaj?" - czytamy. I dalej już jest urywek z gry polskiej tenisistki.

Zapowiedź występu Igi Świątek w World Tennis League fot. X @TennisWorl76726

Jak można było się spodziewać - taka forma ogłoszenia oburzyła fanów Świątek. "Co do k**wy" - pisał dosadnie jeden z fanów, zwracając uwagę na radzieckie radio w spocie. "Wy tak na serio? Komunistyczny symbol?", "Niezła wpadka", "Wow, nie macie chyba poważnych ludzi w marketingu, co?", "Rosja jest krajem terrorystycznym. Kogo wspieracie?" - to pozostałe komentarze kibiców, które przyniosły efekt. Otóż wideo po kilkunastu minutach zostało usunięte. Nowe nie zostało jeszcze opublikowane.

Ostatni mecz Świątek rozegrała 5 września, gdy odpadła w ćwierćfinale z US Open po porażce z Jessicą Pegulą. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że Polka wróci do gry w turnieju WTA Finals, który zostanie rozegrany w dniach 2-9 listopada.