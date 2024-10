Rywalka Świątek przekazała niepokojące wieści. "Gorzej, niż myślałam"

Naomi Osaka (57. WTA) w styczniu bieżącego roku wróciła do gry po przerwie spowodowanej macierzyństwem. Japońska tenisistka od tamtego czasu grała m.in. w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze, czy stoczyła fenomenalny pojedynek z Igą Świątek (2. WTA) w drugiej rundzie Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

W ostatnim czasie Naomi Osaka rywalizowała w turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdzie w czwartej rundzie z powodu kontuzji musiała poddać mecz po dwóch setach z Coco Gauff (3. WTA) przy wyniku 6:3, 4:6.

"Cześć wszystkim, chciałam tylko powiedzieć, że jestem niezwykle wdzięczna i szczęśliwa, że grałam w Pekinie. Biorąc to pod uwagę, czuję, że jestem winna wyjaśnienia historii z dzisiejszego dnia. Bolały mnie plecy na ostatnim treningu i szczerze mówiąc, nie byłam pewna, czy w ogóle będę mogła grać, ale chciałam spróbować. Niestety w trakcie meczu sytuacja stopniowo się pogarszała" - przekazała Osaka po tym spotkaniu w mediach społecznościowych.

Naomi Osaka ciągle nie zna daty powrotu na kort

Z powodu kontuzji Osaka nie zagrała w turnieju WTA 1000 w Wuhan oraz nie mogła wystartować w zawodach WTA 250 w japońskiej Osace (14-20 października). Na Instagramie tenisistka została zapytana o to, jak wygląda jej sytuacja zdrowotna.

"Było gorzej, niż myślałam. Robię, co mogę, żeby potencjalnie wystąpić w Tokio, ale nadal czekam na to, co powie lekarz" - napisała Osaka. W kolejnej relacji pokazała, że jest na siłowni, dając do zrozumienia, że pracuje nad jak najszybszym powrotem na kort.

Jednak czy to się uda? Turniej WTA 500 w Tokio odbędzie się w dniach 21-27 października. Niewykluczone więc, że rodacy tenisistki nie będą mogli obejrzeć jej w tegorocznych zmaganiach w stolicy Japonii.