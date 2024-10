Magdalena Fręch najlepsza w karierze. I od razu taka decyzja

Od poniedziałku Magdalena Fręch jest notowana na 24. miejscu w światowym rankingu WTA. To zdecydowanie najlepszy rezultat Polki w karierze, co jest efektem wygrania turnieju w Guadalajarze czy awansu do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan (przegranego 2:6, 2:6 z Aryną Sabalenką). Teraz Fręch podjęła decyzję o rezygnacji z jednego z turniejów w Japonii, gdzie była rozstawiona z numerem jeden. Zostało jeszcze jednak kilka turniejów do końca sezonu.

