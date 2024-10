Tak wygląda ranking WTA po tym, co zrobiła Sabalenka w Wuhan

Aryna Sabalenka (2. WTA) w Wuhan wygrywała w 2018 i 2019 roku, a później w chińskim mieście, w którym zaczęła się pandemia koronawirusa, rywalizacją się nie odbywała. W 2024 roku turniej WTA 1000 w Wuhan wrócił do światowego touru i znów najlepsza okazała się Białorusinka. Dzięki temu traci niewiele do Igi Świątek w rankingu WTA.

Aryna Sabalenka goni Igę Świątek. Jest już o włos od Polki

W finale turnieju WTA 1000 Sabalenka zmierzyła się z Qinwen Zheng (7. WTA). Reprezentantka gospodarzy nie miała szans z niezwykle silną Białorusinką, która wygrała spotkanie 6:3, 5:7, 6:3 i wygrała w Wuhan trzeci raz z rzędu. Dzięki temu już w poniedziałkowym zestawieniu na jej konto trafi 1000 punktów rankingowych.

Sabalenka będzie miała ich łącznie 9716, co nie tylko pozwoli umocnić się na drugiej lokacie, ale również zbliżyć się do Igi Świątek. Właściwie to Białorusinka traci do Polki już zaledwie 69 punktów, bo dorobek liderki liczy 9785 "oczek". W ostatnich tygodniach Świątek nie grała, a więc nie zyskała żadnych "oczek", a do tego straciła je przez wycofanie się z Tokio, czy Pekinie.

Ranking WTA Live po wygranej Sabalenki w Wuhan:

Iga Świątek (Polska) - 9785 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) - 9716 pkt Coco Gauff (USA) - 5983 pkt Jessica Pegula (USA) - 5785 pkt Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5481 pkt Jasmine Paolini (Włochy) - 5323 pkt Qinwen Zheng (Chiny) - 4480 pkt Emma Navarro (USA) - 3698 pkt Danielle Collins (USA) - 3177 pkt Beatriz Haddad Maia (Brazylia) - 3096 pkt

Na ten moment Sabalenka zajmuje drugie miejsce, ale tuż przed WTA Finals znów zostanie liderką światowego rankingu. Wszystko dlatego, że przed prestiżowym turniejem zawodniczkom zostaną odjęte punkty za Finals z zeszłego roku. Świątek wygrała, więc straci ich 1500, a Sabalenka odpadła z Polką w półfinale, więc straci 625 "oczek".

Początek WTA Finals w Arabii Saudyjskiej zaplanowano na 2 listopada. Tam Iga Świątek będzie mogła odzyskać pozycję i zakończyć rok na pierwszym miejscu w światowym rankingu.