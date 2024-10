Co za demolka w meczu Kamila Majchrzaka! To nie trwało nawet godzinę

Kamil Majchrzak nadal w świetnej dyspozycji! Polak odniósł szóste zwycięstwo z rzędu i awansował do decydującej rundy kwalifikacji turnieju ATP 250 w Sztokholmie. Nasz reprezentant we wspaniałym stylu rozniósł Szweda Rafaela Ymera 6:1, 6:1, co zajęło mu zaledwie 50 minut. W kolejnym starciu poprzeczka poszybuje jednak w górę, bo czeka go starcie z zawodnikiem z Top 100 rankingu ATP. Jeżeli wygra, zagra w drabince głównej zawodów takiej rangi pierwszy raz od dwóch lat.

