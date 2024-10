Eksperci wydali jednoznaczny wyrok po meczu Fręch - Sabalenka

Magdalena Fręch (27. WTA) w wielkim stylu dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. W drugiej rundzie pokonała Emmę Navarro (8. WTA), a w trzeciej uporała się z Beatriz Haddad Maią (12. WTA). W meczu o półfinał przyszło jej się zmierzyć z Aryną Sabalenką (2. WTA).

Magdalena Fręch nie dała rady Arynie Sabalence. Eksperci komentują

Polska tenisistka błyskawicznie przekonała się o sile faworyzowanej przeciwniczki, która po 37 minutach wygrała pierwszą partię 6:2. W drugiej był dokładnie taki sam wynik, lecz wiceliderka światowego rankingu musiała nieco bardziej się wysilić i potrzebowała 47 minut.

Po meczu Fręch głos w serwisie X zabrali dziennikarze i eksperci. "Dziś nie udało się pokonać Sabalenki, ale Magdalena Fręch i tak może być z siebie zadowolona. Pokonanie Emmy Navarro i Beatriz Haddad Mai + pierwszy w karierze ćwierćfinał turnieju WTA 1000 i awans do Top 25 rankingu to duży wyczyn" - zauważył Daniel Topczewski ze sportsinwinter.pl.

"Aryna Sabalenka za mocna dla Magdaleny Fręch. 6:2, 6:2 i awans Białorusinki do półfinału Wuhan Open. Podobnie jak Magda Linette, Magdalena ugrała cztery gemy w starciu z mocną rywalką. Oba pojedynki trwały po 84 minuty. Dzięki za emocje i dobry turniej. Jedziemy dalej" - podsumował Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

"Magdalena Fręch również kończy turniej WTA 1000 w Wuhan na ćwierćfinale. Polka przegrała z Aryną Sabalenką 2:6, 2:6. Cenne doświadczenie na przyszłość zdobyte, od poniedziałku Magdalena po raz pierwszy zagości w TOP 25 rankingu" - czytamy na profilu Z kortu.

"Magda Linette i Magdalena Fręch nie nawiązały dzisiaj walki odpowiednio z Gauff i Sabalenką. Obie Polki zasługują jednak na wielkie brawa, bowiem sprawiły, że turnieje w Pekinie i Wuhan pod nieobecność Igi Świątek były bardzo udane" - ocenił Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Sabalenka cała uśmiechnięta. Numer 2 na świecie miażdży Magdalenę Fręch 6:2, 6:2 i dołącza do Coco Gauff w półfinale w Wuhan" - skwitował profil We Are Tennis.

Półfinał pomiędzy Sabalenką a Gauff zostanie rozegrany w sobotę 12 października. Dzień później odbędzie się finał turnieju WTA 1000 w Wuhan.