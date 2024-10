Eksperci z całego świata piszą o Nadalu. "Koniec wielkiej i legendarnej ery"

To była przyjemność oglądać Rafaela Nadala na korcie przez tyle lat. Jego heroiczne boje z Novakiem Djokoviciem czy Rogerem Federerem zostaną w pamięci każdego kibica do końca życia. Hiszpan wiedział już jednak, że od jakiegoś czasu nie może nawiązać do najwyższego poziomu, co mogło wywoływać u niego frustrację. Właśnie ogłosił, że listopadowy Puchar Davisa będzie ostatnim turniejem w karierze.

Cały świat zareagował na zakończenie kariery przez Nadala. Były premier zabrał nawet głos

Nadal jest jedną z największych legend tenisa, dlatego nie dziwi fakt, że tuż po opublikowaniu informacji o zakończeniu kariery chęć podziękowania mu za lata emocji poczuli praktycznie wszyscy. Nie tylko dziennikarze, ale byli rywale czy najwięksi ludzie w Hiszpanii postanowili zabrać głos. "Mega smutno, ale to już nie miało sensu" - podsumował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Dziennikarz Łukasz Jachimiak ze Sport.pl oraz tenisista Thanasi Kokkinakis powstrzymali się od słów, natomiast zamieścili wymowne gify. Można po nich wywnioskować, że są zrozpaczeni decyzją Nadala.

"Stało się to, co musiało się stać. Rafa Nadal odchodzi na emeryturę. Koniec wielkiej i legendarnej ery, chociaż ostatnie lata były naprawdę przykre" - podsumował Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

"Rafa, cóż za niesamowita kariera! Twoje zaangażowanie, pasja i niesamowity talent zainspirowały miliony na całym świecie. To był zaszczyt być świadkiem Twojej podróży i móc nazwać Cię przyjacielem. Gratuluję! Ciesz się swoją emeryturą" - przekazał Cristiano Ronaldo w komentarzu pod postem na Instagramie.

Podobnie uczynił legendarny rywala Nadala, Roger Federer. "Miałem nadzieję, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. Dziękuję za niesamowite wspomnienia i wszystko, co udało Ci się osiągnąć. To był zaszczyt móc Cię oglądać" - czytamy.

Trzy wymowne słowa pojawiły się również na profilu Wimbledonu, który Nadal wygrywał dwukrotnie. "Forever a champion" - tłumacząc na język polski: na zawsze mistrz - napisano, zamieszczając zdjęcie triumfującego tenisisty.

"Dziękuję Rafa" - krótko skwitowała decyzję kolegi Paula Badosa. Dodała za to kilka wspólnych zdjęć, które pokazują, jak dobre mieli relacje.

"Dziękuję Ci za tyle dobrych chwil, które nam dałeś" - napisał były premier Hiszpanii Mariano Rajoy Brey.

"Byłeś moim największym rywalem, partnerem i przyjacielem przez ponad połowę mojego życia! To, co osiągnąłeś, jest nie do opisania, a to, czego będzie ci brakować, jest jeszcze większe. Dziękuję za wszystko" - oznajmił tenisista Fernando Verdasco.

"Spodziewane... Puchar Davisa będzie ostatnim turniejem Rafaela Nadala. Dzięki za wszystko mistrzu!" - skwitował dziennikarz Rafał Smoliński.

Wzruszający wpis zamieściła również legendarna narciarska alpejska Lindsey Vonn. "Dziękujemy Ci za wszystko Rafa, za wszystkie niesamowite wspomnienia. Na zawsze legenda!" - oznajmiła.

"Nie, odrzucam ten wniosek o przejście na emeryturę" - przekazała tenisistka Katie Boulter

"Nigdy nie będzie drugiego Rafaela Nadala" - oznajmił dziennikarz Tennis TV Bastien Fachan, zamieszczając krótkie podsumowanie kariery Hiszpana.

"Jeden z najlepszych sportowców wszech czasów zakończy karierę podczas listopadowego Pucharu Davisa. Niezastąpiony" - oznajmił Jose Morgado.

"Spodziewałem się, że kiedyś to nastąpi. Jestem szczęśliwy, że mogłem doświadczyć jego epoki i obejrzeć go od początku do końca. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, szczególnie na glinie. Rafa, wielkie gratki!"- napisał dziennikarz Jan Jasenka.

Docenić Nadala postanowiło również wiele piłkarskich klubów z Hiszpanii m.in. Sporting Gijon, Villarreal, Osasuna, Malaga, Valencia czy UD Almeria. "Dziękujemy po stokroć za bycie przykładem dla wszystkich sportowców" - napisano.

Rafael Nadal kończy karierę z imponującym dorobkiem. 14 tytułów Roland Garros, cztery razy wygrane US Open, po dwa triumfy w Australian Open oraz w Wimbledonie, a ponadto aż 36 zwycięstw w zawodach ATP 1000 i dwa złote medale olimpijskie (Pekin 2008 oraz Rio de Janeiro 2016)