Tyle Linette zarobiła za awans do ćwierćfinału WTA w Wuhan. Kolejna granica o krok

Magda Linette (45. WTA) w czwartkowy poranek zagrała teoretycznie z najlepszą rywalką na swojej drodze w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wcześniej Polka ogrywała Ludmiłę Samsonową (19. WTA) i Łesię Curenko (96. WTA), a teraz musiała stawić czoła Darii Kasatkinie (11. WTA).

Linette zagrała naprawdę świetny mecz i wygrała ze znacznie wyżej notowaną rywalką 6:2, 6:3 w zaledwie 73 minuty. Oczywiście dzięki temu znalazła się w ćwierćfinale zmagań, gdzie zagra z Coco Gauff (4. WTA) oraz zapisała na swoim koncie sporo punktów, a także pokaźną gratyfikację pieniężną.

Tyle zarobiła Magda Linette za awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan. Może być wiele więcej

Dzięki awansowi do ćwierćfinału Linette dodała sobie 155 punktów do rankingu WTA i na ten moment w zestawieniu na żywo awansowała o sześć pozycji na 39. miejsce. Jej obecny dorobek to 1396 "oczek", a ewentualne ogranie Gauff zapewni jej 1571 pkt i awans w okolice 37. lokaty.

Punkty to jednak nie wszystko, co wywalczyła Polka. 32-latka po trzech zwycięstwach ma już również zapewnioną naprawdę ładną sumę pieniężną. Konkretnie to 73 tysiące dolarów, czyli prawie 290 tysięcy złotych. To jednak nie musi być koniec.

Zwycięstwo z faworytką turnieju da Linette półfinał, za który organizatorzy przewidzieli aż 159,5 tysiąca dolarów, czyli 625 tysięcy złotych. Za ewentualną przegraną w finale "podnieść" można już 309 tysięcy dolarów, a za triumf w całym turnieju imponujące 525 115 dolarów, prawie 2,1 miliona złotych.

Według oficjalnej strony WTA Linette w 2024 roku zarobiła już 871 tysięcy dolarów na wszystkich turniejach. Z kolei w trakcie kariery Polka zapewniła sobie 6,9 miliona dolarów i w Wuhan może przekroczyć barierę siedmiu milionów.

Mecz Magdy Linette z Coco Gauff zaplanowano na piątek 11 października w godzinach porannych. Ostatni raz Polka i Amerykanka mierzyły się w 1/16 finału US Open w 2021 roku i to Gauff triumfowała 5:7, 6:3, 6:4.