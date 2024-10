Demolka w meczu Gauff. Godzina i koniec

W ostatnich dniach kibice tenisa z zaciekawieniem śledzili rywalizację w Pekinie, podczas której nie brakowało niespodzianek. Z turniejem na etapie ćwierćfinału pożegnała się Aryna Sabalenka. Pogromczynią Białorusinki okazała się Karolina Muchova, która dotarła do samego finału. Tam zagrała z Coco Gauff, czyli czwartą obecnie rakietą świata. Amerykanka dała pokaz siły i błyskawicznie triumfowała 6:1, 6:3.

Gauff się nie zatrzymuje! Wystarczy spojrzeć na wynik

- Chciałabym podziękować mojego zespołowi. To nasz pierwszy turniej razem jako pełna, kompletna drużyna. Dziękuje Matt za pomoc przez cały ten tydzień. Idzie nam bardzo dobrze - mówiła tuż po wygranej w Pekinie 20-latka. Okazuje się, że jej ostatnie słowa nie były rzucone na wiatr! Faktycznie widać, że Amerykanka jest w wybitnej formie, co udowodniła w pierwszym meczu w WTA 1000 Wuhan.

Tam jej przeciwniczką na etapie 1/16 finału była 48. w rankingu Wiktoria Tomowa. Wydawało się, że świeżo upieczona mistrzyni ze stolicy Chin z przytupem rozpocznie pojedynek, jednak już w pierwszym gemie została przełamana. To tylko rozdrażniło Gauff, która za moment wrzuciła wyższy bieg i nie przegrała już żadnej partii w tym secie. Zarówno przy własnym serwisie, jak i podczas podania rywalki.

W drugiej odsłonie scenariusz był już nieco inny. Amerykanka szybko objęła prowadzenie 4:0. Pod koniec zawodniczka z Bułgarii robiła, co mogła, aby zatrzymać rozpędzoną 20-latkę. Zgarnęła nawet dwa gemy, jednak to nie wystarczyło. Ostatecznie czwarta rakieta świata wygrała 6:1, 6:2. Zajęło jej to godzinę i 16 minut. Szczególnie imponująca jest statystyka asów serwisowych, których Gauff miała aż pięć, a Tomowa okrągłe zero. Nie wspominając już o zdobywanych po sobie gemach. Furorę robiło również przygotowanie fizycznie amerykańskiej tenisistki.

Tym samym 20-latka wygrała siódme spotkanie z rzędu. Teraz w 1/8 finału zmierzy się z Ukrainką Martą Kostjuk (17. WTA), która awansowała po walkowerze Amandy Anisimowej (39. WTA).