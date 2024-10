Mistrzyni Wimbledonu błyskawicznie wyrzucona z Wuhan. Czarna seria trwa

Barbora Krejcikova (10. WTA) w ostatnim czasie jest cieniem zawodniczki, która kilka miesięcy temu wygrała Wimbledon. Z US Open odpadła w drugiej rundzie po porażce z Elenę Gabrielą Ruse (90. WTA). Potem przystąpiła do turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdzie poszło jej jeszcze gorzej i przegrała już w pierwszym meczu z Jaqueline Cristian (75. WTA). A wyczekiwane przełamanie nie przyszło w Wuhan.

Zapaść Barbory Krejcikovej. Sensacja w meczu z kwalifikantką w Wuhan

Rozstawiona z numerem siódmym Czeszka w pierwszej rundzie miała wolny los. W kolejnej fazie wpadła na amerykańską kwalifikantkę Hailey Baptsite (102. WTA), która wcześniej pokonała 6:4, 7:5 Diane Parry (50. WTA).

Mecz znacznie lepiej rozpoczęła Krejcikova. Już na początku miała okazję na przełamanie, które uzyskała w trzecim gemie. Lecz jej przeciwniczka nie dała za wygraną i odrobiła stratę, wyrównując na 3:3. W dodatku przy kolejnej okazji znów odebrała serwis faworytce, a po wykorzystaniu pierwszej piłki setowej niespodziewanie zwyciężyła 6:3.

Podrażniona mistrzyni Wimbledonu wygrała dwa pierwsze gemy drugiej partii, tyle że niemal od razu straciła podanie i po chwili znów był remis. A od stanu 3:2 dla Czeszki zaczęło zapowiadać się na kolejne przełamania, które początkowo nie nadeszły (obie tenisistki zmarnowały po dwa break pointy), ale później zrobiło się bardzo interesująco.

Barbora Krejcikova miała cztery piłki setowe. A potem katastrofa

Krejcikova wyszła na prowadzenie 5:3 i serwowała po wyrównanie w meczu. I błyskawicznie uzyskała aż trzy piłki setowe, a potem czwartą. Wszystkie zmarnowała i została bardzo skutecznie skontrowana. To ją kompletnie podłamało, w trzech kolejnych gemach łącznie wygrała trzy akcje - ostatni przegrała do zera, co przypieczętowało jej sensacyjną porażkę. To był jej trzeci z rzędu przegrany mecz, co niezbyt dobrze wróży przed startem w WTA Finals (2-9 listopada w Rijadzie). Od triumfu w Wimbledonie w zmaganiach WTA Tour wygrała tylko jeden mecz.

Druga runda turnieju WTA 1000 w Wuhan: Barbora Krejcikova - Hailey Baptiste 3:6, 5:7

Natomiast Baptiste odniosła pierwsze w karierze zwycięstwo z zawodniczką z Top 10 rankingu WTA. Dzięki temu awansowała do trzeciej rundy zmagań w Wuhan, gdzie zmierzy się z Anną Kalinską (13. WTA) lub Jekatieriną Aleksandrową (33. WTA).

Krejcikova będzie miała jeszcze szansę na sukces w grze podwójnej. W parze z rodaczką Marie Bouzkovą w pierwszej rundzie zagrają z Wieroniką Kudiermietową ora Hao-Ching Chan, turniejowymi "szóstkami".