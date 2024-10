Dla Sakkari to już koniec. Wydała komunikat. "Niestety, zostałam zmuszona"

Październik w tenisowym kalendarzu oznacza, że jesteśmy już po wszystkich wielkoszlemowych turniejach. Zwieńczeniem sezonu dla pań będzie WTA Finals, na którym w poprzednich latach oglądaliśmy, chociażby Caroline Garcię (44. WTA) czy Marię Sakkari (22. WTA). Ostatnio Francuzka przekazała, że przedwcześnie kończy tegoroczne zmagania. "Muszę odpocząć psychicznie. Muszę oderwać się od ciągłej rutyny związanej z tenisem, pojechać na prawdziwe wakacje, ponownie połączyć się z rodziną i bliskimi i pozwolić sobie na oddech bez presji występów" - pisała.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Maria Sakkari przekazała bolesne wieści. Koniec sezonu dla Greczynki

Teraz taką samą decyzję podjęła Maria Sakkari. Ostatni raz Greczynkę widzieliśmy podczas US Open. Z ostatnim Wielkim Szlemem w tym sezonie pożegnała się już w pierwszej rundzie. Wszystko przez koszmarną kontuzję ramienia, która okazała się silniejsza od tenisistki. Dziewiąta wówczas rakieta świata po porażce 2:6 w pierwszym secie z Yafan Wang nie wyszła na drugą partię. Opuściła kort ze łzami w oczach.

Następnie regularnie wycofywała się z kolejnych turniejów, ponieważ nadal nie mogła całkowicie dojść do zdrowia. Zrezygnowała z zawodów w Meksyku czy stolicy Chin. W końcu we wtorkowy poranek Sakkari za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że jest zmuszona przedwcześnie zakończyć rywalizację w tym sezonie.

"Przez ostatnie kilka tygodni skupiałam się głównie na powrocie do zdrowia po kontuzji barku. Niestety, z tego powodu zostałam zmuszona zakończyć sezon wcześniej, niż planowałam. Wrócę silniejsza i bez żadnego bólu. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To był trudny rok, ale nauczył mnie wiele. Do zobaczenia wkrótce w Australii" - czytamy. Oznacza to, że 29-latka wystartuje dopiero na Australian Open, które odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Maria Sakkari najwyżej w rankingu WTA była w 2022 roku, kiedy plasowała się na trzecim miejscu. Do jej największych sukcesów należy triumf na Guadalajara Open w zeszłym roku.