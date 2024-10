Rosjanka nie wytrzymała. Od razu zareagowała na plotki z Włoch

Związki dwójki tenisistów nie są niczym nowym. Od pewnego czasu - po różnych przejściach - parę tworzą Hiszpanka Paula Badosa i Grek Stefanos Tsitsipas, a w maju tego roku zagraniczne media poinformowały, że w związku są lider światowego rankingu ATP - Włoch Jannik Sinner i Rosjanka Anna Kalinska (13. WTA). Ta ostatnia kilka lat temu była w związku z ekscentrycznym Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem.

Co ze ślubem Sinnera z Kalinską? Na razie nie ma tematu

Dwa dni temu włoskie media obiegły informacje o zaręczynach 23-letniego Sinnera z dwa lata od niego starszą - Kalinską. Dziennikarze informowali, że jeden z najlepszych tenisistów świata oświadczył się Rosjance po swoim zwycięstwie w turnieju wielkoszlemowym US Open i usłyszał od wybranki "tak".

Już następnego dnia Kalinska w mediach społecznościowych zaprzeczyła, że się zaręczyła z Sinnerem.

- Aby wyjaśnić sytuację z fałszywymi wiadomościami: to nie jest prawda. Dziękuję wszystkim za gratulacje. Fałszywy start - napisała tenisistka w mediach społecznościowych. Dołączyła też piosenkę Beyonce o tytule Single Ladies (Put ring on it), czyli tłumacząc na polskie: samotne kobiety założą pierścionek.

- Nie oznacza to, że nie będzie ślubu w przyszłości. „Falstart" to bardzo ciekawe słowo, które opisuje obecną sytuację Rosjanki. W lekkoatletyce termin ten oznacza pochopny, zbyt wczesny start przed poleceniem lub sygnałem - pisze "Championat".

Sam Sinner też skomentował rzekome oświadczyny.

- To było dla mnie coś niespodziewanego, nowego. Nie pytałem Anny o nic i nic się nie stało. Przeczytałem jakieś szczegóły, że stało się to po US Open, ale są to wszystko fałszywe wieści - powiedział Włoch, cytowany przez "Sportskeeda".

Sinner w tym sezonie oprócz zwycięstwa w wielkoszlemowych Australian Open i US Open triumfował w turniejach w Rotterdamie, Miami, Halle (w finale pokonał Huberta Hurkacza 7:6, 7:6) i Cincinnati.

Kalinska nie miała w tym sezonie tak wielkich sukcesów jak jej partner życiowy. Rosjanka była w dwóch finałach, ale oba przegrała - w Dubaju z Włoszką Jasmine Paolini (6. WTA) 6:4, 5:7, 5:7 i w Berlinie z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA) 7:6, 4:6, 6:7.