Oto tymczasowy trener Igi Świątek. Dobrze znane nazwisko

W piątkowy poranek Iga Świątek (1. WTA) poinformowała w mediach społecznościowych o zakończeniu współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. "Naszym celem było zostanie numerem jeden na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne cztery Wielkie Szlemy" - napisała Świątek w oświadczeniu.

Łukasz Jachimiak ze Sport.pl informował, że faworytem na nowego trenera Świątek jest Belg Wim Fissette, do niedawna współpracujący z Japonką Naomi Osaką. "Iga Świątek po raz drugi w karierze zaskoczyła zmianą trenera. Nie tyle ze względu na sam fakt zmiany, ile ze względu na moment. Rozstanie z Tomaszem Wiktorowskim to ruch, który jeden z ekspertów porównał do operacji na otwartym sercu. Chętnych do pracy z polską tenisistką nie powinno brakować, choć trzeba pamiętać o specyficznym układzie w jej sztabie szkoleniowym" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Ostatnio Świątek nie brała udziału w turniejach WTA 500 w Seulu, WTA 1000 w Pekinie i WTA 1000 w Wuhan. To zatem wywołało zamieszanie u kibiców, ekspertów czy dziennikarzy, jak może wyglądać końcówka sezonu w wykonaniu Igi, z turniejem WTA Finals na czele. Oto najnowsze informacje.

To plany startowe Świątek na koniec sezonu. "To pozostaje kwestią otwartą"

Paula Wolecka, PR menedżerka Świątek poinformowała polskie media, że Iga wystartuje w turnieju finałowym wieńczącym tenisowy sezon. - Iga przygotowuje się do WTA Finals i finały są w planach sportowych na końcówkę tego sezonu. Kwestią otwartą pozostaje Billie Jean King Cup, tu nie zapadła jeszcze decyzja - wyjaśniła Wolecka.

Warto dodać, że WTA Finals odbędzie się w dniach 2-9 listopada w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Finały Billie Jean King Cup są zaplanowane w Maladze od 13 do 20 listopada. W pierwszej rundzie BJKC Polki zagrają z Hiszpankami, a w przypadku awansu do finału na Biało-Czerwone będzie czekać reprezentacja Czech.

Wracając jednak do WTA Finals i planów startowych Świątek. Z informacji Łukasza Jachimiaka, dziennikarza Sport.pl, wynika, że liderka światowego rankingu tymczasowo trenuje pod okiem Tomasza Moczka, a więc swojego sparingpartnera. Team Świątek nie podaje też konkretnej daty ogłoszenia nowego szkoleniowca, ale można przypuszczać, że dowiemy się tego jeszcze przed rywalizacją Igi w Arabii Saudyjskiej.

Warto dodać, że Świątek zagrała ostatni mecz "o stawkę" 5 września. Był to ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open, w którym przegrała 2:6, 4:6 z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA).