Porsche zabrało jej samochód. Nie do wiary, czym teraz jeździ

Emma Raducano (57. WTA) w marcu 2022 roku została ambasadorką Porsche. W ramach umowy z Porsche dostała cudowny prezent - samochód 911 Carrera GTS Cabriolet, który wart był ponad 125 tys. funtów (czyli na polskie około 650 tys. złotych). Kilka dni temu "Daily Mail" poinformował o tym, że Brytyjce odebrano ten samochód.

Rzecznik Porsche powiedział dziennikowi, że Raducanu już nie będzie miała tego samochodu. Dodał jednak, że firma jest bardzo zadowolona ze współpracy z Brytyjką i że będzie ona cały czas ambasadorem firmy Porsche. - Emma Raducanu jest globalnym ambasadorem marki Porsche i nie było żadnych zmian w naszym udanym partnerstwie, odkąd rozpoczęło się w 2022 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i chcemy ją dalej kontynuować - napisała firma Porsche w oświadczeniu.

W te wyjaśnienia powątpiewa jednak angielska prasa. - Być może biorąc pod uwagę, że gwiazda Raducanu nieco zniknęła od czasu jej wygranej w US Open, firma podjęła decyzję, że nie jest już potrzebna marce. Zobaczymy, co będzie dalej - tak całą sprawę skomentował "Daily Mail".

Teraz takim samochodem jeździ Emma Raducanu. "Uparła się, że nigdy go nie sprzeda"

W związku z decyzją Porsche Emma Raducanu postanowiła wrócić do swojego starego samochodu. Chodzi o używaną Dacię Sandero, którą kupiła cztery lata temu za 5 tysięcy funtów - informuje "The Sun". Ostatnio Brytyjka została wypatrzona w tym aucie na ulicach Londynu.

"Raducanu pozostała wierna swojej Dacii i znów z niej korzysta. Gwiazda pochodząca z Bromley, która obecnie zajmuje 54. miejsce w rankingu WTA, uparła się, że nigdy nie sprzeda tego samochodu" - czytamy w "The Sun".

"Mój tata jest Rumunem i Dacia była jego pierwszym samochodem, dlatego zdecydowałam się na białą Dacię Sandero" - wyznała Raducanu w 2022 roku na łamach "The Sun". "To było zabawne, zdałam egzamin na trzy dni przed pierwszym lockdownem. Wiedziałam, że go wprowadzą, więc musiałam jak najszybciej kupić samochód. Nabyłam go z drugiej ręki za 5 tys. funtów, dbam o nią i nigdy się jej nie pozbędę" - dodała 21-latka.

Ostatni raz Emma Raducanu grała 21 września w turnieju w Seulu. Tam skreczowała w ćwierćfinale z Rosjanką Darią Kasatkiną po przegranym pierwszym secie 1:6.