Gigantyczna afera! Trener Badosy postradał rozum, że to pokazał

Paula Badosa notuje ostatnio zwyżkę formy. Na początku sierpnia wygrała w Waszyngtonie, a następnie dotarła do półfinału Cincinnati, a także ćwierćfinału US Open. Dobrze zaprezentowała się również w WTA 1000 w Pekinie, gdzie zameldowała się w półfinale. Na tym etapie rywalizacji znalazła jednak pogromczynię. Została nią Coco Gauff, późniejsza triumfatorka, choć Hiszpanka nie poddała się bez walki. Zdołała urwać Amerykance seta. Tylko że więcej niż o jej grze, mówi się o zdjęciu, które do sieci wrzucił jeden z jej trenerów, a konkretnie Pol Toledo Bague. Badosa była na nim główną bohaterką, ale jej postawa wzbudziła spore oburzenie internautów.

Paula Badosa w ogniu krytyki. Poszło o jedno zdjęcie

Szkoleniowiec podzielił się na Instagramie kilkoma fotografiami, podsumowującymi pobyt Hiszpanki w Pekinie. Widzimy tam ujęcia z kortu, podróży, czy też z wywiadu, którego udzieliła tenisistka. Jedno zdjęcie pochodzi natomiast z restauracji i to ono wywołało poruszenie.

Widać na nim, jak Badosa po zjedzonym posiłku przykłada sobie do kącików zamkniętych oczu pałeczki. W ten sposób najprawdopodobniej chciała udać, że jest... Chinką. Charakterystyczną cechą Azjatów są właśnie zwężone oczy. Dodatkowo zrobiła przy tym dość ironiczną minę, co nie spodobało się fanom z Azji. Poczuli, że Hiszpanka z nich kpi i dali temu wyraz m.in. pod postem trenera. Oburzeni byli także fani z całego świata.

"Nie najlepsze zdjęcie do publikacji", "Co to k***a za rasistowskie zdjęcie?", "Czy naprawdę uważasz, że ta fotografia jest śmieszna?", "Ona obraża Azjatów", "Czy ona z nas szydzi?", "Usuń to zdjęcie", "Wstydź się! Naprawdę?!! To obrzydliwe zachowanie i należą się przeprosiny" - czytamy.

Internauci nie mają dla niej litości

Fotografia stała się wręcz wirusowa. Udostępniają ją też użytkownicy X i w większości potępiają postawę Badosy. "Jest naprawdę głupia. Jej zachowanie jest tak cholernie żenujące. Czy choć jedna jej komórka mózgowa pomyślała, zanim to opublikowała? Wstyd. Brak mi słów. Nie ma miejsca na rasizm" - czytamy. Niektórzy twierdzą jednak, że to oczywisty żart i nie powinno robić się z tego powodu wielkiego zamieszania.

Jedno trzeba jednak przyznać. Publikacja takiego zdjęcia była dość nierozsądna, niezależnie od chęci czy intencji. Badosa rozegra przecież w Chinach jeszcze jeden turniej, a konkretnie w Wuhan. Takim zachowaniem z pewnością nie zaskarbi sobie sympatii Azjatów, a wręcz może stać się obiektem krytyki. Zresztą już widzimy pierwsze tego przejawy.