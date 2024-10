Tak, tak, tak! Finał Kamila Majchrzaka. Ależ to będzie skok w rankingu ATP!

Kamil Majchrzak z przytupem wrócił do gry po 13-miesięcznej przerwie. Była ona spowodowana wykryciem niedozwolonej substancji w jego organizmie, co zaowocowało dyskwalifikacją. Od stycznia 2024 roku wystąpił w ponad 20 turniejach rangi ITF czy też w Challengerach. Ostatecznie wygrał pięć z nich. Mowa o imprezach w Monastyrze, Hammamecie, Kigali, Szarm el-Szejk oraz w Bratysławie. I tak jak na początku roku nie miał w ogóle punktów w rankingu ATP, w związku z czym nie był w nim nawet notowany, tak po wrześniowym Challengerze we francuskim Saint-Tropez, gdzie dotarł do półfinału, awansował na 147. lokatę. A na tym nasz rodak ewidentnie nie zamierza poprzestawać.

Kamil Majchrzak imponuje. Kolejny finał

W tym tygodniu Polak rywalizuje w Challengerze w hiszpańskim Alicante. Dotarł do półfinału, tracąc dwa sety. Na tym etapie zmagań w sobotę zmierzył się z Martinem Landalucem. Faworytem był Majchrzak, ale nie zaczął tego spotkania najlepiej. Już w trzecim gemie stracił własny serwis. Szybko jednak odzyskał rezon. Dwukrotnie przełamał rywala, co zapewniło mu zwycięstwo 6:3.

W drugiej partii znów gra była zacięta. O jej losach przesądziło zaledwie jedno przełamanie. To wywalczył Polak i to już w trzecim gemie. Wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do samego końca. Co więcej, w dziewiątej odsłonie seta miał nawet kolejnego break pointa, a zarazem piłkę meczową, ale jej nie wykorzystał. Dopiero w gemie numer dziesięć dopiął swego (6:4), choć nie obyło się bez nerwów. Musiał bowiem bronić własnego podania.

Majchrzak pnie się w rankingu ATP

Dzięki zwycięstwu Majchrzak awansował do finału. W niedzielę stanie więc przed szansą, by po raz szósty w tym sezonie unieść puchar. Wygrana z Landalucem zapewni mu też spory awans w rankingu ATP Live. W zestawieniu Live na ten moment plasuje się na 131. lokacie, a może być jeszcze lepiej. Jeśli zgarnie tytuł, to na koncie będzie miał łącznie 499 punktów. To może wywindować go nawet w okolice 113. miejsca. Powoli buduje więc pozycję w rankingu i chce wrócić do TOP 100. Najwyżej znajdował się na 75. pozycji - luty 2022 roku. Później jednak, jak wspominaliśmy, został zdyskwalifikowany za doping.

O tym, czy ostatecznie Polakowi uda się awansować w okolice 110. lokaty, przekonamy się w niedzielę 6 października. O tytuł zawalczy z Nicolasem Moreno De Alboranem. Mecz zaplanowano na godzinę 11:00.