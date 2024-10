Tak świat zareagował na rozstanie Świątek z trenerem. "Nieco dziwne"

"Po trzech latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek i podziękowała szkoleniowcowi za współpracę. Takiej decyzji, której raczej nic nie zwiastowało, mało kto się spodziewał. Reagują na nią zagraniczne media.

Świat reaguje na rozstanie Igi Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim

"Świątek ogłasza rozstanie z trenerem Wiktorowskim" - zaczął oficjalny portal WTA. "Pod koniec sezonu 2021 Świątek zatrudniła Wiktorowskiego, wieloletniego trenera byłego numer 2 na świecie. Pod okiem Wiktorowskiego Świątek zdobyła cztery z pięciu Wielkich Szlemów, awansowała na numer 1 na świecie i zanotowała najdłuższą passę zwycięstw w latach 2000. - odniosła 37 kolejnych zwycięstw w 2022 roku. Razem zdobyli 19 z 22 tytułów w jej karierze i srebrny medal olimpijski tego lata" - wyliczono. Federacja żeńskiego tenisa wskazała również, że w 2023 Wiktorowski został najlepszym trenerem na świecie.

"Nieoczekiwany zwrot Świątek, zerwała z trenerem po trzech latach" - pisze z kolei puntodebreak.com. Portal wprost stwierdza, że to kompletnie niespodziewana decyzja Polki. "Nieco dziwna sytuacja przydarzyła się Świątek w ostatnich miesiącach. Było o niej głośno i to nie ze względów sportowych, a teraz zerwała współpracę z trenerem. Facetem, który był przy niej właściwie we wszystkich momentach świetności" - czytamy dalej.

"Chociaż łączyła ich wielka przyjaźń, to nie wygrali niczego od Rolanda Garrosa. Z tego, co nam wiadomo, to właśnie to przeważyło o zakończeniu współpracy" - dodaje to samo źródło.

"23-latka nie grała od US Open, a teraz szuka już następcy Wiktorowskiego" - pisze włoski Eurosport. "Polka rozstała się z trenerem po trzech bardzo udanych latach. Po zatrudnieniu go została numerem jeden, wygrała cztery Wielkie Szlemy i brąz olimpijski. Jej trener został szkoleniowcem roku 2023 w WTA" - wyliczają włosi.

"Numer jeden na świecie Iga Świątek szuka nowego trenera po rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim po trzech sezonach wspólnej pracy" - czytamy w BBC. "Ten człowiek pomógł jej wygrać cztery Wielkie Szlemy, z nim zanotowała passę 37 wygranych. Polka nie była jednak zadowolona ze swoich występów na kortach twardych" - głoszą Brytyjczycy.

"Wydała bolesny komunikat" - piszą o Świątek na portalu ziare.com. Przy okazji na stronie umieszczono zdjęcie płaczącej liderki światowego rankingu.

"Niespodzianka w WTA" - dodaje "Marca". "Świątek zerwała z trenerem. Nie przeżywa teraz najlepszego momentu. Słabe wyniki odbiły się na relacji z trenerem Wiktorowskim, który zaprowadził ją na szczyt" - podsumowali Hiszpanie.

Iga Świątek ogłosiła, że prowadzi już rozmowy z potencjalnymi zastępcami Tomasza Wiktorowskiego. Jej szkoleniowcem najprawdopodobniej będzie trener zza granicy.