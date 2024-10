Iga Świątek w piątkowy poranek ogłosiła decyzję, która zaskoczyła kibiców i ekspertów. Po trzech latach zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim.

Świątek ogłosiła rozstanie z Wiktorowskim. W tle pretensje do Abramowicz

"Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed trzema sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam" - pisała tenisistka w mediach społecznościowych, dziękując szkoleniowcowi za owocne lata pracy.

Jej decyzja wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Wielu kibiców i ekspertów dziwiło się, że akurat w tym momencie sezonu Świątek zdecydowała się na taką rewolucję. Niektórzy nie skupili się jednak wyłącznie na Wiktorowskim i samej zawodniczce. Sporo komentarzy dotyczyło także Darii Abramowicz.

Fani, ale także dziennikarze podejrzewają, że psycholożka Igi Świątek może mieć kluczowy wpływ na decyzje podejmowane przez Świątek. "Czy nowy trener zaakceptuje fakt, że i tak pozostanie tym drugim? To było niestety kwestią czasu, aż dojdzie do tego trzęsienia ziemi. Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek to już historia. Piękna, z pasmem sukcesów. Jednak bez szczęśliwego zakończenia. Wiadomo, kto trzyma sznurki..." - napisał Mateusz Ligęza. Choć dziennikarz nie wskazał, kogo ma na myśli, to podejrzenia internautów szybko spadły na psycholożkę tenisistki.

"Jej [Igi Świątek] ostatnie kłopoty to wyraźnie problemy mentalne, dlaczego nie wyrzuci Abramowicz?, "Ogon nie może kręcić psem", "Pani Abramowicz powinna też zostać zwolniona, Iga nie daje rady na korcie w trudnych momentach" - to tylko niektóre komentarze, w których fani otwarcie krytykują Abramowicz, choć podkreślmy - bez kuluarowej wiedzy.

Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby Iga Świątek miała zakończyć współpracę ze swoją psycholożką. Tym bardziej żadne oficjalne stanowiska nie zakładają, że miała ona jakikolwiek wpływ na decyzję 23-latki.